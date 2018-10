Mediji: Kosovo puno džihadista, planirali napad i na NATO

PRIŠTINA - Zbog velike radikalizacije mladih, Kosovo dobilo sumnjiv karakter da ima više državljana ID po glavi stanovnika nego bilo koja druga evropska nacija.

To se ocjenjuje u tekstu britanskog "Sandej tajmsa".

U tekstu, čiji je eutor Antoni Lojd, najpre se govori o borcu Islamske države s Kosova koji je bio svjedok jednog od najgorih ubistava ove organizacije. Radi se o Fitimu Ljadrovci, koji je imao 24 godine kada je vidio kako jednog Sirijca vezuju za stub i raznose ga minobacačem.

"To svakako nije bilo najgore što sam vidio među mnogim pogubljenjima, ubistvima i paljevinama", rekao je on u Prištini, razmišljajući o nastavku sopstvene odanosti prema ID. "Čak su se i djeca navikla da viđaju takve stvari", kazao je on.

Ubica je bio ozloglašen kosovski Albanac, Ljavdrim Muhadžeri, koji je bio proglašen za međunarodnu terorističku prijetnju prije nego što je ubijen dronom. Njegov identitet i video snimak ubistva postavili su one sa kosovske strane u samo srce okupljenih stranih boraca džihada i upozorili evropske službe bezbjednosti na nadolazeću prijetnju, navodi britanski list.

Uprkos lojalnosti Kosova prema Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-u, radikalizacija nekih mlađih stanovnika Kosova od strane arapskih humanitarnih organizacija i imama koja je potom uslijedila dala je zemlji sumnjiv karakter da ima više državljana u ISIS-u po glavi stanovnika nego bilo koja druga evropska ili balkanska nacija, piše dalje list, a prenosi KoSSev.

Ističe se i da kosovske vlasti znaju da je od 2012. godine 348 odraslih osoba otišlo u Siriju da se pridruže ID, gdje su mnogi i poginuli. Međutim, mnogi su se i vratili. U odsustvu koherentnog programa deradikalizacije, zatvorenici, kao što je Ljadrovci, izlaze iz zatvora i ostaju i dalje odani ID, napominje britanski Sandej tajms.

"Kalifat nije završen" rekao je on, četiri mjeseca nakon što je pušten iz zatvora. "Njegova priča je tek počela. Želim da stvorim islamsku državu na Kosovu i rado ću umrijeti u podršci za to."

Drugi slučajevi

Kosovski Albanci su učestvovali u nekoliko nedavnih terorističkih zavjera. Šest kosovskih Albanaca, muškaraca i žena, uhapšeno je juna prošle godine na Kosovu i u Njemačkoj zbog učestvovanja u dvije zavjere koje su za metu imale jedinice NATO-a na Kosovu i civile u Belgiji i Francuskoj.

Mjesec dana ranije osam osoba je uhapšeno na Kosovu zbog zavjere koja je imala za cilj ubistvo izraelskih fudbalera.

"Nemamo problem sa zatvaranjem članova islamske države," rekla je pedestsedmogodišnja Fikrije Krasnići, jedna od dva tužioca koji se bave novim terorističkim slučajevima na Kosovu. "To mijenja njihovo mišljenje da je teško da do toga dođe. Većina članova ID-a se ne može popraviti", dodala je ona.

Protiv Ljadrovcija nije podignuta optužnica – ni nakon što je 2013. godine prvi put otišao na dvadeset dana u Siriju kako bi se pridružio Al Kaida grupi na Al-Nusra frontu u Alepu. Ispitivan je 11 sati, a zatim oslobođen. Novim zakonom koji je usvojen 2015. godine, protiv Ljadrovcija je, nakon njegovog drugog putovanja u Siriju – gdje se borio kao pripadnik Muhadžerijeve albanske jedinice – i nakon njegovog povratka u zemlju, podignuta optužnica.

Deradikalizacija, kazna i kaucija

Svjesni opasnosti koju predstavljaju oslobođeni zatvorenici koji su pripadnici ID, Kosovo je u zatvorima pokrenulo programe deradikalizacije. Međutim, bivši pripadnici ID-a nisu u obavezi da prisustvuju ovim programima.

Uprkos činjenici da je, kada je uhapšen, kod sebe imao pištolj i minobacač, Ljadrovci je odbio da razgovara sa imamom u zatvoru, a sada posjećuje svog nadzornika za uslovno puštanje samo jednom mjesečno.

Kosovske sudije često imaju poteškoće kada je u pitanju dodjeljivanje dužih kazni pripadnicima ID-a zbog nedostatka dokaza iz Sirije, tako da većina njih dobija kratkoročne kazne, u zavisnosti od težine zločina.

Pored toga, nedostatak strogosti u sistemu kaucije dovodi do toga da mnogi osumnjičeni teroristi budu na slobodi. Gospođa Krasnići, koja radi na 15 novih slučajeva terorizma, ove nedjelje čeka presudu za dva čovjeka, jedan od njih je pokušao da ubijedi drugog da se pridruži samoubilačkom napadu na NATO snage.

"Sistem kaucije ovdje nije dovoljno strog", rekla je ona. "Jedan od njih dvojice, optužen za terorističke aktivnosti, već je pušten na slobodu uz kauciju", dodala je.

Arapske dobrotvorne organizacije pod velikim su nadzorom na Kosovu, ali uprkos bliskosti porodičnih veza, radikalni propovednici prenose svoju ideologiju mlađim generacijama tako što je predstavljaju kao dio njihove novostečene slobode.