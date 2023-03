Mediji: Nastavnik oduzeo učeniku telefon, a onda je došlo do fizičkog obračuna

Nezapamćeni incident dogodio se u srijedu, na času matematike, oko 17 časova u Tekstilno-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi "Despot Đurađ" Smederevo, kada je došlo do fizičkog obračuna između nastavnika matematike i učenika zbog mobilnog telefona.

Direktor škole Miladin Vitorović kaže da mu je jako žao što je do ovoga došlo, ali da je iznenađen što niko nije prijavio slučaj, a prošlo je dva dana od tada. Ističe i da je šokiran zbog nastavnika matematike koji u ovoj školi radi punih 30 godina.

"Ne mogu da vjerujem da niko nije prijavio incident, niti nastavnik niti đak ili njegovi roditelji, a kada dijete dobije keca, roditelji se odmah javljaju, pa mi nije jasno zašto je ovo prećutao. Od momenta saznanja, mi postupamo po našim pravilnicima, ukoliko posumnjamo da je treći nivo nasilja, u roku od 24 sata sastaje se Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i obavještava školska uprava", kaže direktor.

Direktor dalje objašnjava da se učenik juče nije pojavio u školi, ali ni danas, pošto je imao sanitarni pregled. Kaže da ide u odjeljenje za mesare, pa mu je današnji dan opravdan.

Na pitanje da li se radi o problematičnom djetetu, direktor odgovara:

"Šta da vam kažem, sada su svi problematični. Snimak je zaista strašan, šteta za obojicu što je došlo do toga. Neki momenti, ne znam šta je u pitanju. Nastavnik radi 30 godina u školi, nije smio to sebi da dozvoli nikako. On je dobar čovjek, stanuje u jednom selu blizu, doći će danas pošto ima popodne časove, rekao sam mu da napiše izjavu. Pozvali smo i kolege koji su imali neka saznanja o događaju, tako da ću do večeras imati sve njihove izjave, kao i izjavu učenika, ali čekamo da dođe roditelj zato što dijete ne može da da izjavu bez njega jer je maloljetno. Tako da će otac doći poslije 17 časova pošto radi na građevini i onda ćemo ih sve saslušati i postupati po daljim pravilima", ističe direktor škole, piše Nova.