Mediji: Organi ubijenih Srba komercijalnim letom isporučivani za Istanbul

PRIŠTINA - Jedan od svjedoka trgovine organima na Kosovu i Metohiji rekao je da su izvađeni organi ubijenih Srba isporučivani redovno od ponedjeljka do srijede komercijalnim letovima za Istanbul, piše "Srna" pozivajući se na povjerljive dokumente iz istrage.

U istrazi koju su povodom trgovine organima vodili istražitelji UNMIK-a svjedok koji je označen slovom "P" potvrdio je "znanja" da je većina članova klana braće Ramuša i Dauta Haradinaja i Naima Maljokua živjela u oblasti Tropoje u Albaniji.

Povezana vijest:

Hvatali žive Srbe zbog trgovine organima

Braća Haradinaj, posebno Daut, imaju veoma dobre veze sa Bliskim istokom i Turskom. Mnogi islamski fundamentalisti su se upravo pridružili terorističkoj OVK u bazama Tropoja i Kukeš, prije i u toku rata po pozivu braće Haradinaj, navodi se u Izvještaju sa oznakom "strogo povjerljivo" šefa Misije za istrage zločina iz Skoplja i Prištine Emona Smita.

"Srna" tvrdi da je u posjedu povjerljive prepiske Smita sa šefom Misije za istrage Patrikom Lopezom Teresom u kojoj Smit, na Teresov zahtjev, dostavlja izvještaj o ishodu razgovora koje je imao sa šefom Unmikovog Odjeljenja za pravdu Polom Kofijem u vezi sa zločinima na Kosovu i Metohiji, sa posebnim osvrtom na "Žutu kuću" na sjeveru Albanije.

Svjedok "C" je do detalja ispričao ko su vođe kriminalnih klanova u oblasti Prizren.

Prema njegovim riječima, Islam Kastrati, bivši pripadnik MUP-a Srbije i vlasnik restorana "Skenderbeg" u Dušanovu (mjesto u opštini Prizren), vođa je klana "Kastrati". Bez saglasnosti i prethodno njemu plaćenog reketa niko u regiji Prizrena nije mogao da otvori bilo kakav "biznis".

Drugi članovi tog klana su Daut, poznat kao Daći, koji je prema riječima svjedoka "P" i "C" seksualni manijak, potom Fadilj koji je težak pijanac i često boravi u Elbasanu u Albaniji, Ređep i nekoliko ostalih, čijih imena "P" nije mogao da se sjeti, u bliskim su odnosima sa braćom Haradinaj.

U izvještaju se navodi da je drugi, "Đeljaj klan", blizak sa Islamom Kastratijem, a njegov vođa je Šićuri Đeljaj, trener fudbalskog tima "Lirija" i vlasnik restorana "Mlini" na putu za Brezovicu, u blizini Prizrena.

Prema riječima svjedoka "C" i "P", njegov brat Feim Šićuri veoma je inteligentan i on je "mozak" Islama Kastratija, piše "Srna".

U izvještaju se navodno ističe da su klanovi Elšani, Đeljaj i Kastrati porijeklom iz plemena Ljuma na sjeveru Albanije.

"Kastrati i Đeljaji su u krvnom srodstvu, dok Elšani sa njima nije u direktnom srodstvu, ali je porijeklom iz istog plemena. Oni već decenijama održavaju odlične odnose i jasno je da ne bi mogli da se bave kriminalom, prostitucijom, reketiranjem, ucjenama i trgovinom bijelim robljem da ne poštuju taj njihov 'Fis' zavjet", dodao je Smit, prenosi "Srna".

On je prenio da mu je svjedok "P" naveo i neka druga imena vezana za slične "poslovne aktivnosti". Spomenuo je izvjesnog pripadnika OVK Dauta Lauša iz Suve Reke koji je kao i prethodni klanovi učestvovao u kidnapovanju Srba.

"'P' mi je rekao da su mnogi zarobljeni Srbi bili prisiljeni da rade na jednoj farmi, da su on i drugi koji su bili uključeni u prebacivanje kidnapovanih Srba imali naređenja da uklanjaju leševe Srba sa specifičnih lokacija sa Kosova i da ih prebacuju u Albaniju da bi prikrili dokaze", napisao je Smit.

Prema riječima svjedoka "P", OVK je u jesen 1999. godine počela da koristi mnogo više planinske staze i puteve, kao i korita rijeka da bi prebacivala srpske leševe ili zarobljenike u Albaniju, zato što je postalo teže i rizičnije prelaziti granicu normalnim putem.

Svjedok "C" je direktno imenovao jednu osobu uključenu u trgovinu ljudskim organima Aliju Ljujaja iz Elbasana, koji je bio u istom "biznisu" i imao dobre veze u Turskoj i još nekim bliskoistočnim zemljama.

"On je 'njima' donosio novac koji je dobijao za prodate organe. Ko su to 'oni', upitao sam ga? Pa, Džavid... i nekoliko drugih. Taj Džavid nema dušu, i nije me briga da vam odam njegovo ime u vezi sa ovim 'biznisom'", naveo je Smit.

Autor izvještaja je prenio da je svjedok "P" rekao da je lično poznavao Aliju Ljujaja i da je on rođak Islama Kastratija i Šićuri Đeljaja, kao i odličan drug Dauta Haradinaja.

"'P' mi je rekao da su koristili puno 'regruta' poslije rata da obavljaju prljave poslove za OVK, poput iskopavanja i prenosa leševa u Albaniju, a neke su prisiljavali da ubijaju Srbe i albanske dezertere, i plus mnogi su prethodno dugovali novac 'za zaštitu', te su na ovaj način bili prisiljeni da isplate dug za 'albansku stvar'. Na taj način su svi bili umiješani u prljave poslove i nakon toga za njih nije više bilo izlaza" , naveo je Smit.

Svjedok "C" je Smitu rekao da su mnogi Srbi bili dovođeni visoko u planine da bi im se popravila krvna slika.

On je dodao da im je "davana dobra hrana, imali su intenzivne aktivnosti radeći na farmama i sjekli drva, a poslije nekog vremena, kada bi stigle porudžbine za ljudske organe, odvodili su ih u Burel gdje su 'čekali' na 'operaciju'!"

"Dan prije 'operacije' odvođeni su u Fuše-Kruje, ili bolje rečeno na obližnji 'ranč', istočno od varoši. Nakon što bi iz njih 'povadili sve što je vrijedilo', bili su 'bačeni' tamo", rekao je ovaj svjedok.

Prema njegovim riječima, sve te masovne grobnice su na privatnom zemljištu.

"On nam je, takođe, spomenuo da je u blizini varoši bilo neko groblje, ali bez više detalja. Konačno nam je potvrdio da je Elšani bio duboko umiješan u taj 'biznis'. Kada sam ga upitao za Đeljaje i Kastratije, on je odgovorio 'Do đavola, s..nje... logistika... Nazvaću vas ponovo kasnije'", prenio je Smit.

Prema njegovim riječima, svjedok "C" je rekao da su "od prvih dvoje Srba 'uzeli' samo dva bubrega i potom ih ubili".

"Tada je bilo važno napraviti prodor na 'tržištu'. Kasnije su postali mnogo 'uspješniji' i zarađivali su do 45.000 dolara po žrtvi. Najveća isporuka u inostranstvo je bila, kada su odjednom iskasapili pet Srba i potom njihove dijelove tijela direktno prebacili na aerodrom. On nam je kazao da su tada 'zaradili' čitavo bogatstvo", naveo je Smit.

Prema izvještaju, druge "isporuke" su uglavnom bile nakon "komadanja" dvoje ili troje Srba odjednom.

"On (svjedok 'C') nam je rekao da je Daut Haradinaj dolazio više puta u Tiranu da bi se uvjerio kako ide 'biznis' i da se jednom prilikom posvađao sa jednom 'porodicom' iz Fuše-Kruje, ali se sve naprasno 'utišalo'. On nam je rekao da je Ramuš takođe dolazio u Tiranu više puta. Nije mogao ništa da nam potvrdi o direktnoj umiješanosti u ovaj 'biznis', ali je naglasio da je on to morao da zna, pošto je sve prepustio svom bratu Dautu", dodao je Smit.

On je prenio da je isti svjedok rekao da je u samu trgovinu organima bila uključena manja grupa ljudi.

Prema riječima svjedoka "C", lokalni komandanti OVK su imali obavezu da svoje zarobljenike izruče Elšaniju i Dautu Haradinaju, dok vozači i pratioci transporta nisu dobijali skoro ništa u novcu.

"On mi je rekao da su isporučivali ljudske organe redovno od ponedjeljka do srijede, na komercijalnim letovima za Istanbul. Takođe je rekao da je kapacitet tih aviona bio 70 do 80 putnika", napisao je Smit.

Svjedok "B" je potvrdio redovnu isporuku na jutarnjem letu, ponedjeljkom za Istanbul.

On nije mnogo pričao o drugim detaljima, osim što je dodao da su "operacije" bile, takođe, rađene u Burelu, koji je na oko dva sata vožnje od aerodroma i da je postojao zarobljenički logor za Srbe u Kruji u centralnoj Albaniji, gdje su oni "čekali" na "operaciju" u Fuše-Kruje "klinici".

"'C' mi je rekao da na aerodromu Rinas nisu imali nikakvih problema. Zaposlenima na aerodromu davane su pare da 'zažmure', ista priča na aerodromu Istanbul", naveo je Smit.

"Fuše-Kruju su kompletno kolonizovali ljudi iz Bajram Curija i Tropoje u vrijeme komunizma i to je veoma opasno mjesto. Kako znamo da su Haradinaji porodično povezani sa Bajram Curijem i Tropojom, onda možemo slobodno da sugerišemo da takođe imaju dobre odnose sa njihovim rođacima u Fuše-Kruji, kao i sa vlasnicima zemlje i farmi koje su koristili za ovaj prljavi 'biznis'", zaključio je Smit.