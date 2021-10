Mediji: Razbojničkoj grupi u likvidaciji Đokića pomogao neko ko poznaje teren

Policija raspolaže operativnom informacijom ko je osoba koja je, po svemu sudeći, tipovala tročlanu porodicu Đokić, čija su tijela pronađena prije tri dana u jednoj jami pored smetljišta u ataru sela Moravac, nedaleko od Aleksinca.

Goran (57), njegova supruga Gordana (56) i kćerka Lidija (26) brutalno su ubijeni iz vatrenog oružja, sa po najmanje dva metka u glavu i grudi, pokazala je obdukcija.

Poslije zločina tijela su spaljena, a potom naslagana jedno na drugo u rupi. Kako saznaju srpski mediji, vatra je najviše oštetila tijelo djevojke.

Prema nezvaničnim informacijama, monstruozno ubistvo je počinila najvjerovatnije razbojnička grupa, koja je imala pomoć nekog iz ovog kraja, koji detaljno poznaje teren.

"Čovek sa kojim smo hteli da obavimo razgovor je van zemlje. On je regularno prešao granicu u takozvano kritično vreme, odnosno u vreme nestanka i pronalaženja tela Đokića. Njegov izlazak iz Srbije zabeležile su i kamere. On je u novčanim problemima, ali nemamo podatak da li je pozajmljivao novac od Đokića, odnosno da li im je dugovao. Neki tragovi ukazuju da je on mogao da organizuje ovaj zločin", navodi sagovornik "Novosti" blizak istrazi.

Prema informacijama do kojih su došli, tokom uviđaja u zapaljenom "pasatu", vlasništvo Đokića, policija je pronašla čauru. U toku je vještačenje kako bi se utvrdio kalibar metka, odnosno iz kog je tačno oružja ispaljena. Inače, 12 kilometara dalje, gdje su pronađena tijela, policija je u ponedjeljak "ogradila" veliko područje, a forenzičari su metaldetektorima tragali za dodatnim dokazima.

Sumnja se da su Đokići ubijeni u automobilu, a ne isključuje se ni mogućnost da je oružje imalo prigušivač, jer nema svjedočenja da su se čuli pucnji. Takođe, kako se sumnja, ubice su navodno pokupile čaure, ali postoji mogućnost da su napravile propust, pa bi pronađena čaura mogla da bude jedan od ključnih dokaza.

U Aleksincu se u ponedjeljak moglo nezvanično čuti da je policija prilikom pretresa stana Đokića pronašla futrolu za pištolj, ali u njoj nije bilo oružja.

"Utvrđeno je da Goran nije imao dozvolu za oružje, što ne znači da ga možda nije posedovao. Moguće da je pištolj nabavio radi lične bezbednosti, jer je neretko bio na meti lopova zbog menjačnice koju je držao. Pošto pištolj nije nađen u stanu, moguće je da ga je nosio sa sobom u noći kada je sa suprugom i ćerkom otet i ubijen", kaže izvor iz istrage.

Dodaju da su saznali da je Goran uvijek imao veliku količinu novca u gotovini kod sebe.

"Navodno, nikada se nije odvajao od te male metalne kase. Unutra je uvek bilo po 50.000, a ponekad i 100.000 evra u gotovini. Ta kasica nije pronađena", govori izvor iz istrage za Novosti.

Mnogo je policajaca i u samom Aleksincu, kao i u Moravcu gdje su posljednji put viđeni i u obližnjoj Tešici gdje je pronađen zapaljen auto.

Razgovaraju sa mještanima, češljaju svaki pedalj ovog kraja, kako bi ušli u trag počiniocima. Više osoba je privedeno i na informativni razgovor, a prema saznanjima, svi su prošli poligraf, pišu Novosti.