Mediji: Uhapšene dvije osobe zbog paljenja srpske zastave u Tirani

TIRANA - Dvije osobe uhapšene su večeras zbog paljenja srpske zastave tokom protesta u Tirani, javlja albanski portal Top čenel.

Oni su odvedeni u policijsku stanicu na ispitivanje, prenosi prištinski Reporteri.

Protest protiv inicijative "Otvoreni Balkan", u organizaciji albanske opozicione Demokratske stranke bivšeg premijera Saljija Beriše organizovan je u centru Tirane uoči dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na sastanak inicijative za regionalnu saradnju "Otvoreni Balkan".

Učesnici protesta zapalili su zastavu Srbije istaknutu u znak dobrodošlice na ulici koja vodi do Vlade, praćeni burnim odobravanjem okupljenih, a jedan dječak je pao sa bandere pokusavajući da obori zastavu.

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana. Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and "#OpenBalkan" pic.twitter.com/I74zATfLhF