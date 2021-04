Mediji na njemačkom jeziku: Da li je Srbija raj?

Štampa na njemačkom jeziku nastavlja da piše hvalospjeve o uspješnoj vakcinaciji u Srbiji.

Skoro sa nevjericom se dočekuje to što se u Srbiji mogu vakcinisati i turisti.

Švajcarski tabloid "Blick" piše da je Srbija sve popularnija destinacija za "vakcinalni turizam".

"Poneka doza im pretekne u ovom maratonu sa vakcinacijom. Dragocjene flašice niko ne želi da baci. Zato je Srbija otvorila granica za strane, pogotovo sa Balkana. To je znak solidarnosti. Ali u Srbiji vakcinišemo i Švajcarce. Mogu da se prijave", rekao je ambasador Goran Bradić za "Blick".

Bečki "Viner cajtung" piše:

"Na stolu su četiri cjepiva: Pfizerovo, AstraZenecino, Sinopharmovo i Sputnjik. Biraj, kažu. Da li je ovo raj? Jeste, za one koji hoće da se vakcinišu. Srbija je trenutno zemlja u kojoj teku med i mlijeko farmacije. Tamo, kažu oni koji su probali, ne samo da možeš odmah da se vakcinišeš, nego možeš i da biraš cjepivo. Svejedno koliko imaš godina i da li si u prioritetnoj grupi".

List navodi da, osim srpske zajednice, i dalje malo koji Austrijanac ide do Srbije da se vakciniše.

"Ali drukčije je u Italiji. Nebrojeni Italijani su se preko portala srpskog konzulata u Milanu i ambasade u Rimu prijavili za vakcinaciju, prenose italijanski mediji", navodi list.

I to iako do 30. aprila nema direktnih letova pa Italijani moraju da lete preko Beča ili sednu u automobile da bi došli do Srbije.

U tekstu se navodi da je Srbija do sada pribavila oko 3,5 miliona doza vakcine, od čega 2,5 miliona otpada na kinesku kompanije Sinopharm. Oko 26 odsto punoljetnih građana u Srbiji dobilo je barem jednu dozu.

"Cjepivo Sinopharm i Sputnjik nosi dašak budućeg geopolitičkog uticaja zemalja proizvodnje. Srbiji, koja ima tek status kandidata za EU, to je svejedno. Zahvaljujući višku vakcina, vakciniše se ko god hoće", piše "Viner cajtung".

O sličnoj temi piše i drugi bečki list Standard.

"Kao da smo usred Hladnog rata: na Balkanu se pandemija od početka posmatra kao geopolitička borba. Prozapadno orijentisane države prose pomoć u Briselu i demonstrativno odbijaju kinesku ili rusku pomoć, kako bi pokazale lojalnost.", navodi list.

Dodaje se da su zemlje poput Sjeverne Makedonije ili Crne Gore odustale od uzaludnog čekanja na pomoć EU i sada daju bilo koje vakcine koje mogu da dobiju.

(Deutsche Welle)