Mediji na njemačkom jeziku: Svi su protiv Tačija

Hašim Tači, predsjednik Kosova kod kuće nema gotovo nikakvu podršku za razmjenu teritorija sa Srbijom, prenose mediji na njemačkom jeziku i dodaju da su protiv njegove ideje svi bitniji političari, nevladin sektor i mediji.

"On je prilično usamljen. Nakon što je kosovski predsjednik Hašim Tači u jednom otvorenom pismu osnažio ideju o razmjeni teritorija sa Srbijom, po ko zna koji put su se tome usprotivili političari vlasti i opozicije", piše bečki list "Standard", a prenosi "Dojče vele".

List podsjeća da je lider stranke Samoopredjeljenja Aljbin Kurti za 29. septembar najavio demonstracije u Prištini, a premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovio da se sa promjenama mogu ponoviti tragedije prošlosti.

Ideja, dodaje list, ne nailazi na podršku ni u Demokratskoj partiji Kosova (PDK) čiji je Tači predsjednik.

"I predsjednik parlamenta i potpredsjednik PDK Kadri Veselji je sasvim protiv. Jedan od rijetkih koji podržavaju plan je nekadašnji šef diplomatije Petrit Seljimi. Iz Srbije se o tomi praktično ništa ne može čuti", piše "Standard".

Njemački javni radio "Dojčlandfunk" emitovao je dvadesetominutnu reportažu Norberta Mapes-Nidika, novinara koji se ubraja u najbolje poznavaoce Balkana na njemačkom govornom području. On je razgovarao i sa Kadrijem Veseljijem koji je rekao da "neće biti podjele i istovremeno neće biti Zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima".

Radio prenosi riječi Fljorine Duli iz Inicijative za stabilnost Kosova koja podvlači da Tači nema nikakvu podršku za svoje prijedloge, ni u narodu ni u parlamentu.

"Svi znamo kako je Tači postao predsjednik. Tu su korišćeni svi načini zastrašivanja i to ne samo kosovskih političara već i stranih diplomata, sve kako bi Tači bio na vlasti", rekla je ona.

Tači nema podršku ni najvažnijeg lista u zemlji, dnevnika "Koha Ditore". Agron Bajrami, glavni urednik tih novina za pomenuti radio kaže:

"Iskreno: ako se dogovorimo da Albanci sa juga Srbije pristupe Kosovu, a da Srbi sa sjevera Kosova budu u Srbiji – kako onda objasniti Albancima u Makedoniji da oni nemaju to pravo? Ili Bošnjacima u Sandžaku?"

U reportaži se dalje navodi da su posebno Austrijanci poput evropskog komesara Johanesa Hana i predsjednika Alksandera van der Belena, ohrabrivali ideju o razmjeni teritorija, baš kao i visoka predstavnica EU Federika Mogerini.

"EU to izričito dozvoljava! To protivrječi svakoj balkanskoj politici EU i Zapada u posljednjih 25 godina! To je okretanje u antievropskom smjeru", dodao je Bajrami za "Dojčlandfunk".

