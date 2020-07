"Međusobno priznanje Beograda i Prištine do kraja godine"

Izvjestilac za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola fon Kramon očekuje da će dijalog Beograda i Prištine biti okončan na jesen.

Ona je dodala i da do kraja godine očekuje uspješan ishod tog procesa koji vidi kao međusobno priznanje.

Ona je na Twitteru napisala da je optimista po pitanju dijaloga dvije strane, a u video poruci, koju je uz to okačila, navela je da je sljedeći, a ujedno i najvažniji korak u dijalogu konferencija u Parizu, koju organizuje francuski predsjednik Emanuel Makron.

"Nakon toga će očekivanja biti da konačno, nadamo se, vidimo sporazum o međusobnom priznanju tokom jeseni. Ovo je ono na čemu mi zaista moramo da insistiramo i radimo sa obje strane, kako bismo postigli ovaj uspješan ishod do kraja ove godine", navela je Kramon.

Ona je na Twitteru istakla da se specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak susreo sa predstavnicima obje strane, premijerom privremenih prištinskih institucija Avdulahom Hotijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu prošle nedjelje.

"Sa EU 'na mjestu vozača', uskoro ćemo moći da napredujemo. Sljedeća faza biće, nadamo se, konferencija u Parizu", napisala je Kramon na Twitteru.

