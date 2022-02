Medojević: Haotično stanje u Crnoj Gori,demonstracije ako dođe do izdaje

PODGORICA - Predsjednik Pokreta za promjene (PZP) Nebojša Medojević rekao je danas da je u Crnoj Gori haotično stanje nakon pada vlade, da nikome nije jasno šta se dešava i da će, ako bude formirana manjinska Vlada glasovima DPS-a, to sigurno izazvati ozbiljnu destabilizaciju.

"Ako bude došlo do ovakve izdaje, jedino što nam stoji na raspolaganju jesu organizacije protesta, demonstracije, i sve one legitimne metode borbe kako u parlamentu tako i na ulici", rekao je Medojević.

Prema njegovim riječima, ako se formira manjinska Vlada glasovima DPS-a, "to će sigurno izazvati ozbiljnu detsabilizaciju u Crnoj Gori jer je došlo do prekrajanja izborne volje građana, do izdaje, do političkog inženjeringa".

"Teško je odgovoriti o haotičnom stanju koje se dogodilo poslije pada vlade od strane izdaje jednog njenog konstituenta tj. prelaska partije URA iza koje stoji medijski koncern Vijesti iz jedne parlamentarne većine u drugu parlamentarnu većinu", rekao je Medojević. Istakavši da se,"u normalnim demokratijma", kada Vlada izgubi povjerenje, organizuju konsultacije lidera parlamentarnih stranaka i pravi se dogovor o vanrednim parlamentarnim izborima, Medojević je kazao da se u Crnoj Gori "desio veliki ideološki i politički zaokret od strane predstavnika URA".

"Sada je izazvan dodatni institucionalni vakuum. Sada je jako teško pozivati se samo na ustavne procedure. Demokratske procedure govore da je trebalo napraviti konsultacije i dogovoriti se oko izbora. Ustav predviđa mogućnost da novih 41 poslanik od 81 koliko ih ima u crnogorskom parlamentu, predloži novog mandatara predsjedniku Crne Gore i da on predloži mandatara koji bi kasnije sastavljao Vladu", kaže Medojević.

Kako je objasnio, to nije moguće jer je očigledno postignut sporazum određenih partija još prije nekoliko mjeseci potpisivanjem "čuvenog Memoranduma" gdje se vidjelo da će, kako tvrdi, "uz podršku međunarodnih sila doći do formiranja manjinske Vlade". Za smjenu Vlade u crnogorskom parlamentu izjasnila su se 43 poslanika, dok ih je protiv bilo 11, a prije glasanja poslanici PZP, kao i poslanici Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije, napustili su salu.

Vlada Zdravka Krivokapića pala je tačno 14 mjeseci nakon što je izabrana 4. decembra 2020. godine.