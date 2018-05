Mekalister: Zapadni Balkan prioritet na dnevnom redu EU

BEOGRAD - Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister ocijenio je danas da je 2018. ključna godina za region i izrazio uvjerenje da će region uspjeti da svoju evropsku perspektivu pretoči u stvarnost, a za Srbiju da će iskoristiti novi zamah, jer je u njenim rukama dalji napredak.

"Pitanje da li i koliko će poglavlja biti otvoreno nije ono što je odlučno. Nadam se da će Srbija nastaviti svoj neprestani napredak koji ostvaruje", objasnio je Mekalister na konferenciji za štampu sa predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

Rekao je da je došao u Srbiju da bi prijateljima potvrdio da će i dalje podržavati tu zemlju, jer vjeruje u Srbiju i sposobnost predsjednika Vučića.

Objasnio je da je fokus tokom predsjedavanja Bugarske EU skrenut na Zapadni Balkan, što pruža priliku da cijeli region svoju evropsku perspektivu pretoči u stavrnost.

"Uvjeren sam da će Srbija iskoristiti taj novi zamah i da će sprovesti potrebne reforme u vladavini prava i osnovnih ljudskih prava, te da će se usresrediti na pomirenje", rekao je Mekaliste.

Srbija nastavlja da slijedi svoju evropsku agendu

Izrazio je uvjerenje da će Srbija nastaviti da slijedi svoju evropsku agendu, kao što je predsjjednik Vučić jasno govorio i ranije.

"Vjerujem da će se i drugi odgovorni političari u Beogradu zalagati za startešku odluku evropske integracije", podvukao je Mekalister.

Takođe je izrazio uvjerenje da će Srbija nastaviti da ima lidersku ulogu u regionu i dodao da zemlja napreduje u njenim evropskim ciljevima.

S tim u vezi je podsjetio da je otvoreno 12 poglavlja, da su dva provizorno zatvorena i da je u rukama Srbije dalji napredak na putu ka EU.

Kazao je da su na tom putu najvažniji normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kao i napredak u vladavini prava.

Rekao je da je počeo rad na novom izvještaju o napretku Srbije, da će se nacrt naći pred nadležnim odborom 12.juna i 3.septembra, a pun izvještaj na glasanje će biti stavljen u novembru, gdje se nada većini, kao i do sada.

Mekalister je kazao da rado dolazi u Beograd i da se danas već sreo sa premijerkom Anom Brnabić, kao i ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović.

Samit EU-Zapadni Balkan

Podsjetio je da se sa predsjednikom Vučićem, sa kojim ima večeras sastanak, sreo veče prije Samita EU-Zapadni Balkan, u Sofiji.

Mekalister je pohvalio rezultate Samita i ocijenio da je bio uspješan.

Kako jerekao, pozitivna je stvar što je bugarski premijer Bojko Borisov uspio da Zapadni Balkan postavi kao jedan do prioriteta na dnevni red EU.

Mekalister je ukazao da je tome prethodila Strategija EU za širenje, kao i izvještaj o napretku, te da predstoje još važan sastanak Savjeta EU u junu, i Samit u okviru Berlinskog procesa.

Podvukao je da se Samit u Sofiji nije bavio proširenjem, već konkretnim rezultatima koji su postignuti.

"Pozdravljam napredak u oblasti povezivanja, infrastrukture, digitalizacije. Uloga Srbije u regionu je više nego dobrodošla", naglasio je Mekalister.

On je pohvalio srpsku privredu rekavši da je ekonomija naše zemlje svakog dana sve bolja i da su to dobre vesti, te da je to uspeh odgovorne vlasti.

Ujedno je ukazao da vladavina prava mora biti osnažena kako bi Srbija postala još atraktivnija za strane investitore.