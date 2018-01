Mesić: Milošević je Tuđmanu nudio Cazin, Kladušu i Bihać kao "tursku Hrvatsku"

ZAGREB - Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić bio je gost današnjeg izdanja emisije "Nedjeljom u 2" na HRT-u i između ostalog govorio o podjelama BiH i sastancima Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana.

Ispričao je kako je s Borom Jovićem dogovarao sastanak Tuđmana i Miloševića.



"Ja sam njega pitao: 'Šta vas zanima u Hrvatskoj, iz garnizona u Hrvatskoj naoružavate pobunjene Srbe, koji je vaš cilj? Je l' vi želite Srbe iz Hrvatske?' On je kratko rekao: 'Ne. Oni su vaši građani, oni nas ne interesiraju'. Upitao sam ga: 'Pa je l' vas interesira hrvatski teritorij?' Odgovorio je: 'Ne.'", priča Mesić. "Pitao sam ga: 'Pa što je onda vaš interes?', a odgovorio mi je: 'Nas interesira 63 posto BiH, to je bio srpski teritorij i to srpsko mora i ostati'".



Dodao je da je rekao, budući da je BiH priznata država i članica UN-a, neka se to onda rješava preko UN-a te da je pokušavao saznati je li moguće da oni ta pitanja koja ozbiljno postoje u Hrvatskoj za stolom identificiraju i nađu odgovore, ali bez oružja.



"U januaru 1991. Tuđman nas je obavijestio da je s Miloševićem dogovorio razgovor u Karađorđevu. Još sam mu ja rekao: 'Slušaj Franjo, ne znam da li to ima smisla s obzirom na posljedice koje smo imali poslije jedne sjednice u Karađorđevu.' On je rekao: 'Mene zanima šta Milošević misli, a ne šta je sve bilo u Karađorđevu'", rekao je.



Dodao je da su nakon Tuđmanovog povratka sa tog sastanka stavili mape na stol i da je Tuđman s oduševljenjem rekao: "Evo šta Milošević nudi. Nudi Banovinske granice iz 1938. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać. Da vam kažem kako je Milošević rekao. Rekao je: 'Franja, uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, meni to ne treba, to je takozvana 'turska Hrvatska'. Pitao sam ga šta Alija kaže, rekao je: 'Alija tu nema šta reći, kad se hrvatske i srpske škare spoje za trećeg tu nema problema'".



Upitan ko je još bio na tom sastanku, Mesić je rekao da se radilo o tadašnjem političkom vrhu.



Na pitanje je li i Tuđman bio izričito za takvu podjelu ili je samo iznosio Miloševićev prijedlog, rekao je da je samo iznosio Miloševićev prijedlog, ali i da ne zna šta je dogovoreno na drugom sastanku.



Upitan, s obzirom na to da je devedesetih dolazilo do raznih podjela BiH, je li bilo čudno da bi i Tuđman u tome mogao sudjelovati, rekao je kako misli da je za etničko čišćenje u BiH najviše kriv Vance-Owenov plan.



"Mislim da je za etničko čišćenje u BiH najviše kriv Vance-Owenov plan. On nikad nije bio potpisan, nikad nije mogao biti prevodiv, ali pošto su njime bili predviđeni planovi za Bošnjake, Hrvate, Srbe, onaj koji je bio jači na svom prostoru on je čistio. Smatram da je nakon tog plana došlo do najvećeg čišćenja, ali to ne ispričava one koji su čišćenje provodili", istakao je Mesić. (klix.ba)