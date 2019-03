Mesić: Oni koji žele oteti dio Kosova ili BiH žive u velikoj zabludi

BAKU - Svi oni koji danas žele oteti dio Kosova ili BiH žive u velikoj zabludi, izjavio je u Bakuu bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, javlja izvještač Fene iz glavnog grada Azerbejdžana.

Mesić, jedan od učesnika Sedmog globalnog Baku foruma koji je završen sinoć, kaže da mu uopće nije jasno "zašto je došlo do ovakvog zahlađenja".

"Sasvim je jasno da se granice ne mogu mijenjati, ali imate one koji misle ponovo da se granice BiH mogu promijeniti. To, nažalost, forsiraju određeni krugovi u BiH, odnosno u HDZBiH. Predsjednik te stranke Dragan Čović ide na proslavu Dana Republike Srpske, a to je dan kada je počelo razaranje BiH. I on tamo, zajedno sa ambasadorom Hrvatske, ide Dodiku na noge. To je totalna zabluda, a ja postavljam pitanje gdje oni žive", rekao je.

Mesić je naglasio da se, ako je arhitektura granica u Evropi završena, onda ne mogu mijenjati ni granice BiH.

"Ta određena politika koja je bila za vrijeme Mate Bobana, koja je htjela razbijati BiH i kasnije stvoriti treći entitet, u stvari je protuhrvatska politika. Što bi, u stvari značilo, stvoriti treći entitet u sadašnjem entitetu Federacija BiH. Kako odrediti granice, kad se te granice nisu mogle promijeniti u ratu? Kako ih sada promijeniti? To je jedna iluzija. Koji je to entitet u koji neće doći Posavina iz koje je iseljeno 300.000 Bošnjaka i 200.000 Hrvata? A niko ne postavlja pitanje šta je s tim ljudima, šta je s njihovom imovinom", kazao je on.

Mesić kaže da se odaziva na skupove kao što je Baku forum i zalaže se za principijelnu poitiku koja se tiče regiona.

"Nekad je to manje, nekad više uspješno, ali je bitno istaknuti da svi oni koji danas žele oteti dio Kosova ili BiH žive u velikoj zabludi", zaključio je Mesić.