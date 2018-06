Mesić: Razmišljam da se kandidujem protiv Grabar Kitarović

SARAJEVO - Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić nije isključio mogućnost da će se ponovo kandidovati za predsjednika Hrvatske, a govoreći o odnosima u regionu, posebno je komentarisao politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, između ostalog, i u kontekstu Kosova, te ocijenio da je "to retrogradna politika koja pokušava stvari da vrati natrag...".

"To je sada retrogradna politika koje pokušava stvari vratiti natrag... Ali, najvažnije je to što netko sada želi gubitnike iz Drugog svjetskog rata proglasiti pobjednicima. To niko u svijetu nije uspio, a, evo, neko kod nas uspijeva", rekao je Mesić u razgovoru za Radiosarajevo.

Upitan da li će se naredne godine kandidovati za predsjednika Hrvatske, Mesić, inače čovjek koji je bio posljednji predsjednik Predsjedništva SFRJ, je naveo da na to ima zakonsko pravo.

Takve odluke se, kazao je, ne donose "preko koljena", ali će svakako razmisliti da se, kako je rekao, kandiduje protiv Kolinde Grabar-Kitarović.

"Ja imam zakonsko pravo za kandidaturu. Jer je u prvom mom mandatu promijenjen Ustav i ja sam za drugi mandata izabran po novom Ustavu. Odatle se ja imam pravo još jednom kandidovati. Dolaze mi neki ljudi, predlažu, no ne može se to preko koljena", rekao je 84-ogodišnji Mesić.

Na pitanje kada bi mogao donijeti odluku o kandidaturi, Mesić je kazao da to "još nije hitno".

Predsjednički izbori u Hrvatskoj biće održani naredne godine.

Komentarišući današnju kandidaturu lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića za novi mandat u Predsjedništvu BiH, kao i najavu njegovog "pakta" sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom, Mesić je rekao da je "protiv svega što bi neko radio sa Dodikom".