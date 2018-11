Mesić: Rekao sam Genšeru "i Srbija će se kupati u krvi"

PRAG - Opasno je ako ne uspijemo da zaustavimo profašističko divljanje i pokušaje da se revidira istorija, kaže Stjepan Mesić u serijalu RSE "100 godina Jugoslavije".

Posljednji predsjednik Predsjedništva SFRJ, između ostalog govorio je o susretu Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana u Karađorđevu 1991, ali i o tome da je imao osobu od povjerenja koja mu je javljala informacije o sjednicima krnjeg Predsedništva SFRJ.

Tako je znao i za odgovor generala Veljka Kadijevića na pitanje Slobodana Miloševića zašto JNA ne nastavi ofanzivu ka Zagrebu nakon pada Vukovara.

Mesić je, kao predsjednik Predsjedništva SFRJ, nakon rata u Sloveniji, otišao tajno u Njemačku na razgovore sa šefom njene diplomatije Hansom Ditrihom Genšerom.

"Ja sam mu objasnio da će rat u Sloveniji biti kratak, da će biti krvav u Hrvatskoj, da će biti brutalan u Bosni i Hercegovini, a da će se na kraju i Srbija kupati u krvi. On je mene malo gledao, pa je na njemačkom pitao ovog mog prijatelja Božu Dimnika: 'jel se on to šali ili stvarno misli tako'", ističe Mesić koji je kasnije u dva mandata bio predsjednik Republike Hrvatske.

Govoreći o Titu, Mesić kaže da to nije bila totalitarna vlast, već autoritarna. "Danas kada se izjednačavaju svi totalitarizmi, onda se i Jugoslaviju koja nije bila totalitarna ubraja u to, a to najviše koriste oni koji žele promijeniti istoriju služeći se falsifikatima. Tito je sigurno najveća politička ličnost našeg prostora", kazaoje on.

Na pitanje šta misli o pokušajima dijela političke i intelektualne elite u Hrvatskoj da izjednače NDH i Titovu Jugoslaviju, Mesić odgovara da je "NDH svakako zločinački režim od prvog dana". "I ti zločini se nisu razlikovali osim što su bili brutalniji od nacifašističkih. Hitlerov režim u Njemačkoj je bio industrija smrti. Ubijali su one koji su drugačiji. I kod nas se dogodio isti slučaj, dakle, progonili su one koji su drugačiji: Jevreji, Romi, Srbi i Hrvati koji su drugačije mislili. Dakle, sve drugačije je potpadalo pod teške sankcije tada uspostavljene kvazi države, koja nije bila ni hrvatska, ni samostalna, jer se radi od režimu kojeg je uspostavio okupator", kazao je on.

"Jugoslavija nije bila totalitarna tvorevina, već autoritarna država. Nezavisna Država Hrvatska je počela sa zločinima i završila sa zločinima. U Hrvatskoj je bilo preko 60 logora. Najveći logor je bio u Jasenovcu, gdje su se ubijali ljudi samo zato što su drugačiji. Sada imate one falsifikatore koji jednostavno ne priznaju istoriju", istakao je Mesić.

(RSE)