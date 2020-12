Meta: Mesić je najveći prijatelj Albanaca

TIRANA - Albanski predsjednik Iljir Meta izjavio je danas da je bivši hrvatski predjednik Stjepan Mesić najveći glas u odbrani prava Albanaca svuda u regionu.

On je to rekao u rođendanskoj čestitki upućenoj Mesiću navodeći da je on u dao vrijedan i nezaboravan doprinos albanskom narodu, prenosi portal "Albania dejli njuz".

"Istakli ste se u odbrani pravednog cilja Kosova, njegove slobode i nezavisnosti, kao jedinom trajnom rješenju miru, stabilnosti i sigurnosti na Zapadnom Balkanu", rekao je Meta.