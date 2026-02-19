Meteorolog otkriva do kada sa zimom baš nema šale (VIDEO)

U dijelovima regiona bilo je snijega ili susnježice - da li nas narednih dana očekuje vremenski rolerkoster i da li je medvjedica Dunja zaista najavila kraj zime.

Ključno:

Sa snijegom ove zime još nismo trajno završili, naročito u planinskim predjelima

Do kraja sedmice slijedi nagli skok temperature, potom novo zahlađenje

Meteorolog poručuje da je zima pri kraju, ali bez „šale“ do polovine marta

Meteorolog Nedeljko Todorović za RTS poručuje i da sa snijegom nismo trajno završili ove zime.

„Za planinske predele biće snega, palo je novog snega u planinskim predelima po 15, 20, 25 centimetara, taman za zimski turizam. Ali u Beogradu je na granici uvek kiša–sneg “, prognozira meteorolog.

Da li nas očekuje vremenski rolerkoster

Kaže da se nastavlja veoma promjenljivo vrijeme, što znači da danas slijedi skok temperature.

„U četvrtak možda 14-15 stepeni. Duva vetar, ali nije košava, samo blago bridi jugoistočni vetar, toliko da opomene da je ipak februar. Znači nema šale do polovine marta“, precizirao je Todorović.

To što je mečka izašla iz pećine, prema njegovim riječima, treba simbolično posmatrati, jer se vrijeme ne može određivati na osnovu jednog datuma, jednog dana.

„Veći deo zime je iza nas, tako da kažem mala je verovatnoća da imamo ozbiljnu zimu u narednom periodu. Tako da se obično kaže zima je pri kraju, sledi uvod u proleće. Ovo je samo priča, narodna, da po tome može da se prognozira“, objašnjava meteorolog.