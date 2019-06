Migranti o hrvatskoj policiji: Nemaju srca, to su ljudi bez ljudskih kvaliteta

Balkanska ruta je navodno zatvorena. Ali migranti i izbjeglice sa Bliskog istoka te iz Azije i Afrike i dalje prolaze kroz Balkan na svom putu do zapadne Evrope. Mnogi se žale na brutalnost policije.

Prema procjenama UNHCR-a, u aprilu ove godine u Srbiji je registrovano oko 3.600 imigranata i izbjeglica, uglavnom iz Avganistana i Irana.

U BiH je prošle godine registrovano njih 25.000, iako ih je svega 3.500 odlučilo da ostane u zemlji dok je ostatak prešao u Hrvatsku.

Udruženje "No Name Kitchen" (NNK) i nevladine organizacije koje pomažu migrantima i izbjeglicama tvrde da je policijsko nasilje u porastu.

U razdoblju između maja 2017. i maja 2018. NNK je zabilježio 215 slučajeva prisilnog vraćanja u Srbiju od strane hrvatske policije, od čega je u 45% slučajeva korišteno fizičko nasilje.

U periodu između maja 2017. i decembra 2018. došlo je do 141 slučaja prisilnog vraćanja iz Hrvatske u BiH, od čega je, kako tvrde, 84% bilo nasilno.

Just a day before our journalist spoke with Muhamed, he had been caught at the Croatian border and beaten up. When he was asked how long the violence lasted, he said: "for 10 minutes". Read his full story here: https://t.co/VRc5IM1dNF pic.twitter.com/j2oaouOwpi