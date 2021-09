Mihajlović: Ne postoji osoba koja može biti kandidat za predsednika osim Vučića

BEOGRAD - Potpredsjednica Vlade i članica Predsjedništva SNS Zorana Mihajlović izjavila je danas da ne postoji osoba u stranci ili van nje koja može da bude kandidat za predsjednika, osim Aleksandra Vučića.

Ona je rekla da nije protiv saradnje sa drugim partijama, ali i da je smatra da je potrebno da stranke samostalno provjere uporište u biračkom tijelu.

"Ne postoji osoba u SNS ili van nje koja može da bude kandidat, niti da vodi stranku. Meni to niti je moguće, niti prihvatam da bilo ko osim predsednika Aleksandra Vučića može da bude kandidat SNS na izborima. Zbog svakodnevnih napada na njega i njegovu porodicu, a to zaista nije jednostavno trpeti godinama, razumem da je to jedan od razloga zbog kojih predsednik Vučić kaže da ne zna da li će biti kandidat. Činjenica je da je on pokazao kako se vodi Srbija i činjenica je da je napravio ogromne rezultate, a rezultati su jedino merilo. Mi smo sada politički, ekonomski stabilni, poštovani u svetu, ali je pred nama još mnogo izazova", poručila je Mihajlovićeva.

Mihajlović je dodala da odluku o nastupu na izborima donosi Predsjedništvo SNS, saopšteno je iz njenog kabineta.

"Nismo još uvek doneli sve odluke o nastupu na izborima, o tome ćemo razgovarati na sednici Predsedništva. Ako kažem da nisam za predizborne liste, to je moje mišljenje i imam pravo na to, i to ću reći na našem predsedništvu, jer tamo nema jednoumlja. Na našim sednicama ima i razgovora i smeha i ljutnje, što je i normalno, kao i u svakoj porodici. Ja nisam protiv saradnje, SPS jeste naš partner, ali mislim da treba da vidimo ko ima kakvo uporište u biračkom telu, da vidimo kako nas građani pojedinačno ocenjuju, jer mi si čini da kad god se približavaju izbori, svi lideri srednjih i malih političkih partija kažu Vučić i ja, a kada nisu izbori, pomalo zaboravljaju da smo u koaliciji. Ja sam uvek za to što je uradio Šapić, napravio je rezultat pa onda razgovarao o ujedinjenju sa SNS", rekla je ona.