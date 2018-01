Mihajlović: Od zapada se očekuje da izvede pred lice pravde ubice

BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije Zorana Mihajlović rekla je da Srbija ide putem članstva u EU, ali da od Unije, kao i od SAD koje zajedno rukovode Kosovom, očekuje da ubice Olivera Ivanovića i organizatori tog terorističkog napada budu što prije izvedeni pred lice pravde.

Mihajlovićeva je u saopštenju navela da je Srbija uvijek u teškim trenucima bila jedinstvena, tako će biti i danas kada su građani u Srbiji i na Kosovu i Metohiji u šoku od mučkog, terorističkog ubistva Olivera Ivanovića.

Ona je dodala da jedinstvo na najbolji način pokazuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji će ovog vikenda biti sa onima kojima je najteže, sa Srbima na Kosovu.

"Građani znaju da bez jedinstva građana i onih koji vode zemlju nema napretka Srbije i da bez jedinstva naša zemlja nema budućnost. To dobro znaju i oni koji su organizovali ubistvo Olivera Ivanovića, koji su upravo igrali na kartu svađa i nejedinstva među građanima Srbije. Ali, teroristi neće uspeti, i to im neće proći", ističe se u saopštenju.

Ona je navela da "građani jako dobro prepoznaju poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, garanta jedinstva i stabilnosti zemlje, koji zapadnim zemljama nudi pomoć u otkrivanju zločinaca, ali u isto vrijeme traži od njih da što pre otkriju ko je ubio Olivera Ivanovića".

Kako dodaje, građani jasno prepoznaju i sve one koji na najneodgovorniji način pokušavaju da ubistvo Ivanovića iskoriste za samo još jedan u nizu napada na Vučića, Vladu Srbije i SNS.

"To je sramota, time samo nanose štetu državi i građanima i to je ono što su organizatori ovog terorističkog akta i želeli, nejedinstvo u Srbiji. Ali, ni to neće proći", dodala je Mihajlovićeva.

Oliver Ivanović ubijen je juče ujutru u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.