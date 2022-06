Mihajlović: Zemlja nezvanično u vanrednom stanju zbog energenata

Ministar rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija u vanrednom stanju, iako to nije zvanično, jer situacija sa energentima nije uopšte laka, ali da se država maksimalno trudi da obezbijedi derivate.

Što se tiče nafte, ona je navela da je Naftna industrija Srbije /NIS/ uvoznik sirove ruske i iračke nafte kroz naftovod Јanaf, kao i da je kupovana ruska nafta, jer je bila jeftinija, ali da će zbog šestog paketa sankcija EU protiv Rusije morati da se okrene kupovini iračke nafte.

"Јako je važno što smo finansijski stabilni pa možemo da kupujemo naftu. S druge strane, to je ogroman napor za državu i finansijski system", rekla je Mihajlovićeva za TV "Hepi" uz ocjenu da svijet ulazi u ozbiljnu krizu.

Ona je napomenula da je Srbija zaključila ugovor sa Rusima na tri godine za dvije milijarde metara kubnih gasa i da je sada cijena 330 dolara za 1.000 metara kubnih, ali da ta količina nije dovoljna i da mora da nabavi još, zbog čega radi sa Evropom na intekonekciji sa Bugarskom.

Kada je riječ o energetskom sporazumu Srbije sa Azerbejdžanom, ona je dodala da je sa predstavnicima te države razgovarala da Srbija zakupi dio gasovoda kako bi sljedeće godine mogla da ima još 1,5 milijardi od drugog dobavljača gasa, a da je bilo riječi i o struji.

"Naši odnosi sa Azerbejdžanom su odlični. Ono što imamo sa Kinom i Francuskom, imamo i sa Azerbejdžanom. Ti odnosi dva predsjednika su jako važni. Mi kao prijateljska država imamo sve mogućnosti. Pričali smo i o struji. Azerbejdžan proizvodi mnogo struje i izvozi je i cijena njihove struje je daleko povoljnija od cijene EU", rekla je Mihajlovićeva.

Ona je navela da "vodi rat za vjetrenjače", jer misli da obnovljivi izvori energije mogu Srbiji da obezbijede sigurnost u ovoj krizi.

"Kod nas se to koristi svega tri odsto. Posljednje decenije skoro sve zemlje su se okretale zelenom izvoru energije, jer je to jedna vrsta samodovoljnosti. Možete, ipak, da budete malo bezbijedniji, ako imate energente iz reverzibilne termoelektrane - i vjetar i sunce i biogas i biomasu, a čuvate životnu sredinu. Mi to nismo do sada radili. Mi smo sve dobijali iz uglja", rekla je Mihajlovićeva.