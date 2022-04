Milanović: Blokirati ulazak Finske u NATO dok se ne promijeni Izborni zakon u BiH

ZAGREB - Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, rekao je da Hrvatski sabor treba da blokira ulazak Finske u NATO dok se ne promijeni izborni zakon u BiH.

On je to rekao u izjavi novinarima u Zagrebu komentarišući, između ostalog, ulazak Finske u NATO.

"Bitna je velika profesionalna kopnena vojska. Dakle, mladi muškarci, kvragu. I sofisticirani raketni sustavi, njima Rusija uništava Ukrajinu. Američki tajnik i ministar obrane putovali su na pulferu vagona po noći, to je ponižavajuće. To je zato što Rusija ne dopušta da se leti. To je situacija u kojoj živimo. To je stvarnost, da vrh Amerike mora krišom ići u Ukrajinu. Vjerojatno u dogovoru s Rusima", rekao je Milanović, prenosi Indeks.

"Ići korak dalje i u to uvlačiti Finsku, koja je 50 kilometara od Sankt Peterburga. Mislim da je to opasno šarlatanstvo. Međutim, ne možemo reći ne. Nama je Finska važnija od Hrvatske i Hrvata u BiH, jel. Što se mene tiče, nek uđu u NATO, nek pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko. Ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona, dok se ne natjera Bakira Izetbegovića da promijene izborni zakon, Sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO", rekao je.

On je dodao da je to njihov istorijski "srebrni metak" i da mu je žao što će se to slomiti na uzornoj državi kao što je Finska, te da bi volio i da oni Hrvatsku podrže u njihovim problemima.

"Hoćete u NATO? Nema problema, taman imamo dovoljno vremena. Za Finsku je to vitalno pitanje, i za nas je hoće li u Hercegovini hrvatskog predstavnika birati Hrvati. E sad će to čuti ljudi koji inače ne bi čuli. Jer ovoga je dosta", kazao je Milanović.

Kako je rekao, sada imamo situaciju da Finska može preko noći u NATO, a Bugarska i Rumunjska ne mogu u Šengen. Albanija i Makedonija ne mogu početi pregovore, Kosovo nije priznato.

"Može, ali sad će se Hrvati naplatiti, sad ćete nas čuti", rekao je.

Milanović je, takođe dodao da ne traže da Finska ili Švedska promijene ime u Ikea, nego da "samo kažu Amerikancima da se ovo riješi".

"Za mene je to vitalan nacionalni interes, države, nacije i naroda. Da BiH bude uređena država. Onda će Zagreb navijati da BiH bude u EU", rekao je Milanović.