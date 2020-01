Milanović: Boriću se protiv lopovluka

ZAGREB - Da branim Ustav, borim se protiv lopovluka, sve ono što sam rekao u kampanji, odgovor je Zorana Milanovića, novoizabranog predsjednika Hrvatske, na pitanje šta ljudi mogu očekivati od njega kao predsjednika.

Milanović je u svom prvom intervjuu nakon izbora kod Mislava Bage, urednika i komentatora Nove TV, komentarisao i trostruko ubistvo u Splitu.

"Šokiralo me to u Splitu, nije baš siguran grad, kao što tvrdi gradonačelnik, ali nije ni najgori. Treba raditi više na prevenciji. Mogu razumjeti ljude što pišu na Facebooku, ali to sad treba prestati i Vlada u tome ima moju podršku", komentarisao je situaciju u Splitu nakon trostrukog ubistva.

Bilo je riječi i o tragediji u Andraševcu gdje je izgorio dom za starije i nemoćne, a poginulo je šest štićenika.

"Dogodio se užas i to je grozno. Mi smo sve starija nacija i trebamo ulagati u odgovarajuće vrste skrbi za ljude. Grad Zagreb ima u javnim domovima ni 4.000 kreveta i tamo je smještaj u prosjeku 4.000 kuna. U privatnim domovima taj iznos je i do 1.000 evra. To je ozbiljan politički problem i svako ko želi vlast u zemlji moraće odgovoriti na zahtjeve građana koji su realni i opravdani", kaže Milanović.

Što se tiče inauguracije, Milanović je rekao da će inauguracija biti u Kabinetu predsjednika.

"Neće biti lente, inauguracija će biti u Kabinetu predsjednika s ljudima koji tamo trebaju biti", rekao je Milanović.

Bilo je govora i o danu pobjede u Rusiji.

"To je legendarna ruska parada koji su oni počeli slaviti kao rusku pobjedu nad najvećim svjetskim zlom i mislim da ću otići na to. Ja ne podržavam aneksiju Krima, ali to ne znači da neću održavati dobre odnose s Rusijom", rekao je Milanović.

Govorio je i o potencijalnom dolasku Dragana Lozančića na Pantovčak.

"Sklon sam da Lozančić bude dio mog tima, ali to zavisi o njemu. Ako se uspijemo dogovoriti, radiće sa mnom. A što se tiče SOA-e, to neka Vlada odluči, njima ću to prepustiti", kaže Milanović.

Milanović kaže da neće biti svađe oko nabave vojnih aviona jer o tome odlučuje vlada.

"Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga samo u vrijeme rata. Sistemom upravlja Vlada, a ja ću im biti partner", zaključio je Milanović.

Najavio je i da će inicirati da se hrvatski vojnici vrate iz Afganistana jer je to besmislena misija.