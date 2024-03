Milanović: Branim galsko selo kao Asteriks

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je da neće podnijeti ostavku na funkciju na kojoj je i to je, naglasio je, njegova konačna odluka, a ako bude izabran za premijera Ivan Turudić neće biti glavni državni tužilac.

Nakon parlamentarnih izbora najavio je okupljanje većine u, kako je rekao, neku vrstu "sanitarnog kordona prema pošasti koja je snašla Hrvatsku u poslednjih sedam i po godina".

"Ja branim galsko selo kao Asteriks. Nema apetita kao Obeliks, ali branim galsko selo. Branio sam institucije tokom celog mandata, građani su na to reagovali dobro, prema svim nekakvim empirijskim pokazateljima", kazao je Milanović u sinoćnjem intervjuu za zagrebačku N1.

Kada je riječ o prvim potezima koje bi povukla parlamentarna većina s njim na čelu, Milanović ističe pitanje penzija za koje navodi da su pale, ako se gleda udio prosječne penzije u odnosu na prosječnu platu.

"Događa se propadanje zemlje. Radićemo sve da penzije budu 50 posto prosječne plate", naveo je i, osim toga, najavio dubinsku analizu finansiranja medija iz državnog budžeta, besplatno liječenje u privatnim klinikama za pacijente s iskaznicom dopunskog zdravstvenog osiguranja, što će biti uslov da ljekari iz javnih bolnica mogu raditi i u privatnim, kao i poreze za banke koje imaju ogromne profite.

Pojašnjavajući pojam "Treća Republika", Milanović kaže da se to odnosi na nova rješenja za Ustavni sud koja će biti "mirna i lukava".

Dodao je da ona neće biti uspostavljena revolucijom, već nekim izmenama Ustava.

Kritikujući Vladu Andreja Plenkovića, Milanović je rekao da "bespogovorno sluša svake odluke Evropske komisije".

Među spoljnopolitičkim prioritetima je istakao status Hrvata u BiH i pravo da biraju svog predstavnika u Predsjedništvo BiH.

"Plenković nas dovodi u situaciju da smo mali potrčci, da nemamo svoj stav. Ja ne volim one koji su stalno protiv nečega, ali u nekim situacijama moraš reći da nešto ne može", rekao je Milanović.

Ako postane premijer nakon parlamentarnih izbora, nedavno izabrani glavni državni tužilac Ivan Turudić "sigurno odlazi" sa te funkcije, naveo je Milanović i ponovio da ima dokaz da je automobil novoizabranog glavnog državnog tužioca propucan prije mjesec dana.

Sada je, kaže, to objavljeno u dogovoru da bi Turudić dobio zaštitu.

"Imam dokaze da je to staro mesec dana, imam nalaz policije iz Virovitice. Ja sam predsjednik države i do nekih podataka dolazim bez obzira na HDZ. Mesec dana nisi video da su ti dva zrna revolvera ušla u auto? Daj pričaj to nekom drugome", naveo je Milanović.

