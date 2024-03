Milanović: Brisel će tražiti da BiH postane građanska država, Plenković se tome raduje

​ZAGREB – Izjava predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je početak pregovora BiH s EU nazvao najvećim vanjskopolitičkim uspjehom Vlade u ovom mandatu predstavlja vrhunac njegovog dodvoravanja briselskim birokratama, izjavio je Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske.

On je rekao da se proteklih godina uporno zalagao za dodjelu statusa kandidata i početak pregovora o članstvu s BiH, a od Vlade Hrvatske da se hrvatskom narodu u BiH osiguraju sva prava koja mora imati kao konstitutivan i jednakopravan narod BiH.

"Hrvati u BiH dočekuju pregovore s EU bez prava da sami biraju svog predstavnika u najvišoj državnoj instituciji jer do danas nije promijenjeno izborno zakonodavstvo. Štoviše, u pregovore se ulazi s jasnom namjerom europske birokracije da od BiH stvori tzv. građansku državu u kojoj će se o pravima konstitutivnih naroda voditi računa još manje nego danas. Za hrvatski narod u BiH, ali i za Hrvatsku, to je neprihvatljivo i opasno, pogotovo jer je za očekivati da će se tijekom pregovaračkog procesa od vlasti u BiH tražiti dodatni ustupci i kompromisi", izjavio je on.

Kritikujući premijera Plenkovića, Milanović je rekao da bi početak pregovora bio uspjeh za Plenkovića, ali da je to za hrvatski narod u BiH "popločen put u politički pakao".

"Umjesto da je barem jednom, kada je mogao i morao, iskoristio pravo glasa koje Hrvatska ima kao punopravna članica EU i zaštitio interes hrvatskog naroda u BiH i nacionalni interes Hrvatske, Plenković sada u cunamiju predizborne samohvale predstavlja kao svoj uspjeh čak i tešku i neizvjesnu sudbinu hrvatskog naroda u BiH", istakao je on.

