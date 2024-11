Milanović: Brisel nije glavni grad Hrvatske, a nisu ni Beograd ni Beč

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručio je da je Brisel daleko i da nije glavni grad Hrvatske, te da ne treba drugima prepustiti da donose važne odluke koje se, kako je rekao, na kraju krajeva tiču života i smrti, rata i mira, jer u tom slučaju Hrvatska ne služi svrsi.

"To je naša država, to su naše granice, to su naši ljudi i to je naša kultura", rekao je Milanović sinoć na svečanoj sednici Opštinskog vijeća u toplicama Sveti Martin u Međumurju.

On je u obraćanju rekao da se u Međumurju živi bezbrižno i mirno.

"To ako sačuvamo, napravili smo sve", rekao je šef hrvatske države i upozorio da su "vremena u kojima živimo i događaji oko nas užasno komplikovani, i da nikada nisu bili komplikovaniji".

Govoreći o situaciji u svijetu, dodao je dao je da se u takvim situacijama "treba povući malo u sebe, baviti se svojim poslom i svojim novcem te gledati kako da se taj novac zasluži".

"Tu u blizini je granica na Muri preko koje su nama prijateljske, bliske i srodne države i narodi, Slovenci i Mađari. Ali, ono dalje je daleko, Brisel nije glavni hrvatski grad, to nije bio ni Beograd ni Pešta ni Beč, a bili su relativno blizu", rekao je Milanović, saopšteno je iz njegovog kabineta, prenosi Tanjug.

Međimurcima je poželeo da što više evropskih fondova "izvuku u svoju korist".

"To nisu fondovi koji će se moći direktno preliti u novac i zaradu. Mi o tome ovdje pričamo, o novcu i zaradi između kojeg stoji znak jednakosti sa snagom i nezavisnošću".

To su, rekao je Milanović, lijepi novci za projekte koji pomažu da se promjeni infrastruktura, ali ne da se direktno više zarađuje jer za to niko ne daje novac.

U tom smislu, dodao je, da su Toplice Sveti Martin, u kojima se održana svečana sednica Opštinskog vijeća Sveti Martin na Muri, kupila velika njemačka firma.

"Ne znam da je neka hrvatska firma kupila neke toplice u Njemačkoj. To je odnos sila i moći, snage i interesa, njega treba biti svjestan i ne zanositi se grandioznim idejama. Mi moramo izvući maksimum od onoga što Evropa nudi nama, znati gdje je naš prostor, koje su naše vrijednosti i gledati svoj posao", zaključio je Milanović, kome u januaru ističe mandat i koji je jedan od kandidata za novog hrvatskog predsjednika na izborima koji će biti održani u decembru.

