Milanović: Da sam Albanac, zapitao bih se o EU

Beč - Austrija i Hrvatska imaju zajednički stav da je vrijeme da EU započne pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

To su u ponedjeljak u Beču istakli predsjednici Austrije i Hrvatske, Aleksander van der Belen i Zoran Milanović.

"Sa Albanijim i Sjevernom Makedonijom je stvar jednostavna - te države ne mogu i neće u vidljivoj budućnosti dostići one kriterijume koji političari i javnost u Holandiji, Francuskoj i Švedskoj doživljavaju kao prag. To je naprosto nemoguće”", poručio je Milanović na zajedničkoj konferenciji za štampu. Istakao je da Albanija i Sjeverna Makedonija teško da će sljedećih pet godina uspjeti da se približe Hrvatskoj i Sloveniji, a nikako još razvijenijim zemljama, kao što su Austrija ili druge članice EU.

Milanović je naglasio da je pitanje koliko će članice EU biti racionalne i shvatiti da je potrebno da se građanima te dvije zemlje ponudi nešto konkretno, a to nije samo pristup fondovima, da ne bi bilo priče o milostinji, već pravu perspektivu članstva.

"Insistirati stalno na nekim novim kriterijumima je neiskreno i pogrešno", poručio je hrvatski predsjednik.

Kazao da je to posebno pogrešno kada se radi o Sjevernoj Makedeoniji, jer je ta zemlja učinila niz poteza koji ulaze čak u intimni prostor - promijenili su ime zemlje, a to mora, kako dodaje, biti i nagrađeno.

Što se Albanije tiče, podsjetio je da je ta zemlje više od 10 godina članica NATO, i da je on, još kada je bio premijer Hrvatske, prilikom posjete Tirani, rekao da „ako je zemlja dovoljno dobra da bude članica NATO, to znači da ima dovoljno jasne i elaborirane procedure, da je vojska kompatibilna sa zapadnim zemljama, te da je onda isto zrela da započne pregovore sa EU“.

"To je bilo prije osam godina. Do danas ništa se nije dogodilo“, kritikovao je Milanović. On je izrazio bojazan da će Albanci izvući zaključak da nisu dobrodošli u EU.

"Da sam Albanac, pitanje je kako bih sebi objasnio kako ne žele ni u čekaonicu da me prime“, konstatovao je Milanović.

Naglasio je da je u sopstvenom interesu EU da započne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, jer bi sve drugo samo izazvalo razočaranje u tim državama.