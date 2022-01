Milanović: Dodik nije problem za BiH i dobro jutro

Milorad Dodik nije problem za Bosnu i Hercegovinu i dobro jutro da konačno osvijestimo to, poručio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u intervjuu za RTL.

"Ja na te stvari gledam iz perspektive hrvatskog interesa i njegovog ostavrenja kako ga ja razumijem nakon određenog broja godina i kilometaže ali mogu pogriješiti", rekao je Milanović.

Milanović je poručio da je on jedini hrvatski političar koji je kada je u pitanju BiH u svom radu i djelovanju bio na obje obale.

"Ja sam bio dosta blizak sa sarajevskom ekipom, a sad sam vrlo blizak i sarađujem s predstavnicima hrvatskog naroda, ne HDZ-a. Ja znam i jedno i drugo i vidim šta im se radi. Pokušava ih se pokrasti i uzeti zaštita bilo kojeg njihovog interesa u Federaciji", rekao je hrvatski predsjednik.

Milanović je poručio da je Republika Srpska činjenica i da nikada neće otići iz BiH jer "nemaju dva pištolja na vodu".

"Dakle, to plašenje RS i njezinom separacijom zapravo podsjeća na neki način na rusku invaziju Ukrajine. Bez Hrvata nema BiH. Hrvatski status se uređuje unutar Federacija u kojoj su zajedno s Bošnjacima, jedna od dva naroda i ima ih četiri puta manje", dodao je Milanović.

Predsjednik Hrvatske rekao je da je Dom naroda Federacije dom konstitutivnih naroda, "to nije dom raje, to je dom naroda Bošnjaka, Srba i Hrvata".

"S obzirom na to da Srba u Federaciji praktički više ni nema i da su Dom u Federaciji preuzeli Bošnjaci i da im oni biraju predstavnike i jedina linija odbrane nacionalnih interesa je hrvatska većina u Domu naroda", rekao je Milanović.

Milanović je istakao da ne smatra da su razgovori oko izmjena Izbornog zakona BiH u Neumu "novi Dejton".

"Ne vjerujem jer ja to pratim detaljno. U kontaktu sam stalno s ljudima, ali ako im mi ne pomognemo i ako se mi za njih ne izborimo u EU protiv hladnih i ciničnih pankera sa zapada oni će biti doslovno svedeni ne na status nacionalne manjine, jer u Hrvatskoj manjine imaju dobar status, nego na status otirača. Neće ih biti. Za to su krivi oni koji to dopuštaju i koji ne preduzimaju ono što bi mogli, a to je naša vlada, na čelu s Plenkovićem. Ne rade ništa i kada trebaju napraviti nešto oni pobjegnu", rekao je Milanović.

Milanović je rekao da postoje neki ljudi koji opstruišu pregovore "prije svega sarajevske unitarističke elite, Izetbegović, Džeferović".

"Ja znam šta se događa. Kupuju i kradu vrijeme. To su pregovori s velikom figom u džepu", zaključio je hrvatski predsjednik.