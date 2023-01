Milanović: EU nas tretira kao da smo retardirani

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kritikovao je danas u Budimpesti Evropsku uniju, koja svoje članice, kako je rekao uz izvinjenje na izrazu, tretira "kao da smo retardirani".

On je to rekao podsjetivši na pismo potpredsjednika Evropske komisije Žozepa Borela koje je uputio prije mjesec dana Zagrebu.

"Borel je prije mjesec dana uputio dopis Hrvatskoj pun laži, u kojem nas tretira kao da smo retardirani. Izvinjavam se na izrazu, kao da imamo posebne potrebe. Da bi nam onemogućio da budemo prisutni simbolički u misiji Altea u BiH. Pokušavam da budem pristojan, ali u nekom trenutku moraš reći dosta”, rekao je Milanović.

Pojašnjavajući, Milanović je rekao da je to kada dijete sa teškoćama u razvoju u podne pita majku da li može da izađe napolje, a ona mu kaže ne može jer se sprema mrak.

"Dijete prihvati taj odgovor. Hrvatska nije to dijete. Ta vrsta odnosa duboko iritira. Danas je to Mađarska, sutra će biti neka veća država koju će biti potrebno dovesti u red. To je bila i Poljska do juče. Danas su oni zbog okolnosti u Ukrajini super. Sutra će ponovno doći na red”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na svoju izjavu o posredničkom ratu koja je izazvala puno reakcija u javnosti nakon što ga je i sam šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pohvalio.

"Kad ja kažem da je to 'proxy war', odnosno posrednički rat u kojem je jedina prava žrtva Ukrajina i da jedino moraju sjesti Vašington i Moskva za sto, onda ja citiram riječi aktualnog ukrajinskog ministra odbrane koji je rekao da se ukrajinskom krvi NATO bori protiv Rusije. Ali za to nema sluha. Neću dopustiti da nas pretvore u malog psića u čoporu koji ide samo i laje", rekao je Milanović na zajedničkoj pres konferenciji sa mađarskom koleginicom Katalin Novak tokom svoje prve dvodnevne posjete Mađarskoj od izbora za predsjednika Hrvatske.