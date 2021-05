Milanović: Glavaš je tražio da mu vratim odličja

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je Branimiru Glavašu, optuženom za ratne zločine nad Srbima u Osijeku, vratio odličja jer je on to tražio.

"Glavaš je to tražio, poslao je zahtjev jer je već pet godina formalno neosuđena osoba. Da mi nije tražio, ne bih se ja petljao. Njegov zahtjev je potpuno utemeljen. Ako bude ponovo osuđen, nastaviću ono što je počeo (bivši predsjednik Ivo) Josipović", rekao je Milanović novinarima, prenosi portal Index.

Milanović je dodao da je to veoma delikatna odluka, a da ga ne zanima šta na društvenim mrežama piše Milorad Pupovac.

"To što piše Pupovac ili par divljaka, doslovno divljaka, to me ne zanima. Nakon ovoga ću svakome ko mi se obrati na način kao Pupovac, odgovoriti na isti ili još grublji način. Drugačije ne ide", rekao je Milanović, prenosi Večernji list.

On je poručio Pupovcu da se pozabavi nekim drugim stvarima.

"Neka se pozabavi s (Vukašinom) Šoškočaninom. Kad su razbijali ćirilične ploče, gdje je bio? Ja sam tada morao biti Srbin, a onda sad na vrlo nepristojan način divlja. Pa on je bio s tim Glavašem u koaliciji do prije godinu dana. U kojoj kuruzi su klečali Pupovac i slični pre 10 godina, jedini ja sam se tada borio za Srbe", rekao je Milanović.

Glavaš je bio pravosnažno suđen za ratne zločine nad Srbima u Osijeku, ali je odlukama Ustavnog i Vrhovnog suda ta odluka preinačena i suđenje vraćeno na početak.