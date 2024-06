Milanović: Hrvate i Srbe nije spajala vjekovna mržnja nego saradnja

SISAK - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas prilikom obilježavanja Dana antifašističke borbe u Hrvatskoj da Hrvate i Srbe nije spajala vjekovna mržnja nego saradnja.

"Stalno se skrivamo iza teze da je to vjekovna mržnja kojoj i tako nikada nije bilo spasa i nije moglo drugačije da se završi, a istina je potpuno drugačija", rekao je Milanović, prenijela je Hina.

On je kazao da je ovo prilika da se zapitamo šta nam danas znače partizani, šta nam znači Sutjeska, Neretva i hiljade mladih ljudi koji su tamo umrli strašnom smrću.

"Šta nam to znači za odnose Hrvata i Srba u našoj zemlji koji se zadnjih stotinu godina nikako ne mogu urediti", upitao je i istakao da su se protiv fašizma zajedno borili Hrvati i Srbi ukazavši i na njihov odnos kroz istoriju.

Milanović je rekao da se priča o 1941. i okupljanju hrabrih ljudi u Brezovici svodi na to da su svi bili Hrvati.

"To je pogrešno, jer oni sebe na taj način nisu vidjeli. Oni su bili borci za slobodu i komunisti. I to je njihova jako važna odrednica, soj ljudi koje mi danas ne možemo da razumijemo", istakao je on.

U Spomen parku u šumi Brezovica kod Siska održano je centralno obilježavanje Dana antifašističke borbe u Hrvatskoj na kojem je istaknut značaj Sisačkog partizanskog odreda, koji je kao prva antifašistička jedinica u Hrvatskoj i jugoistočnoj Evropi osnovan na tom mjestu 22. juna 1941. godine.

Osnivanje tog odreda pod vođstvom Vlade Janića Cape i Marijana Cvetkovića označava i početak antifašističkog ustanka u Hrvatskoj.

