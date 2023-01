Milanović: Hrvati nisu toliko mrzili Srbe, koliko Ukrajinci mrze Ruse

Ukrajinci patološki mrze Ruse, to je činjenica. Hrvati nisu toliko mrzili Srbe, koliko ovi tamo mrze Ruse, izjavio je danas Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, komentarišući situaciju u Ukrajini.

Ponovo je naglasio da Hrvatska ne treba da se miješa u sukob Rusije i Ukrajine.

"Ovo je duboko nemoralno što radimo kao kolektivni Zapad. Njemački tenkovi će još homogenizirati Ruse. I Kinu. Moj je zadatak samo da se maknemo od toga, da ne budemo cirkuske pudlice. Bilo kakvo sudjelovanje u tome je smrtno opasno. Mislite da sam ja ruski čovjek? Jesam ja isporučio Rusima Agrokor?", rekao je Milanović, prenosi Index.hr.

Između ostalog, naglasio je da je važno shvatiti da "Srbija i Rusija nije isto".

"Da je to nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kak se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta"; rekao je Milanović.

Poručio je i da "sulude emocije i mržnja Europu vode u veliku opasnost".