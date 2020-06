Milanović: Ima ljudi koji misle da Hrvatska treba da bude do Drine

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oštro je kritikovao mađarskog premijera Viktora Orbana i poručio da mu ne treba vjerovati da nema pretenzija prema hrvatskim teritorijama.

Do napetosti između dviju zemalja došlo je nakon što je Orban u subotu otkrio spomenik "Mađarske kalvarije" povodom 100. godišnjice potpisivanja sporazuma u Trianonu, kojim je Mađarska izgubila dvije trećine teritorija.

Hina prenosi da mapa "velike Mađarske" na tom spomeniku obuhvata delove današnje Hrvatske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske i Ukrajine, s navedenih 12,5 hiljada gradova, sela i opština koji su do 1920. bili dio mađarskog dijela Austro-Ugarske, iako, kako se navodi, u velikom delu nisu nikad imali mađarsko stanovništvo.

Hrvatska je zbog toga prošle sedmice uputila protest Budimpešti, a premijer Andrej Penković je danas na otvorenom dijelu sjednice vlade rekao da ga je Orban u telefonskom razgovoru uvjerio da nema nikakvih pretenzija prema hrvatskoj teritoriji.

"I mene je kao Plenkovića uvjeravao da je sve u redu, ali ako te jednom prevari - on je kriv, a ako te prevari drugi put - ti si budala", rekao je Milanović novinarima.

Dodao je i da Hrvati dobro znaju ko je Orban i šta zagovara, a to, kaže, nije ništa dobro.

Srećom, kazao je Milanović, pa Mađarska nije "velika i moćna država", koja je doduše bila na hrvatskoj strani, ali to je bilo jako davno i to se više ne računa.

Orban je, prenosi Hina, nakon preuzimanja vlasti 2010. pokrenuo nametljivu "nacionalnu politiku" kojoj je cilj jedinstvo Mađara nakon onoga što on smatra "komadanjem" zemlje.

Njegova sklonost ka "velikoj Mađarskoj", kako se navodi, došla je do izražaja i kada je objavio mapu koja uključuje dijelove Hrvatske, posljednji put u maju uoči ispita maturanata iz istorije.

Milanović, kako se navodi, smatra da iz Budimpešte stalno stižu "žalopojke i kuknjave" da je Mađarska zakinuta Trianonskim ugovorom i da je to tragedija mađarskog naroda i države.

"Ako bi neko trebalo da kuka jer je nakon izgubljenog rata ostao stišnjen na malom prostoru, to su Nijemci, njih stvarno ima jako puno na malom prostoru. Ali ne čujete to iz Nijemačke. To čujete od ove posluge koja sanjari o mađarskoj Rijeci, Transilvaniji", rekao je Milanović.

Primijetio je da i u Hrvatskoj ima ljudi koji misle da Hrvatska treba da bude do Drine.

"Samo neka misle. Ima i u Hrvatskoj ljudi koji misle da zato što je u Mađarskoj Horvat najčešće prezime da bi Budimpešta trebalo da bude hrvatski grad. Ali to je glupost", rekao je hrvatski predsednik.