Milanović: Imam informacije o smrti vojnika, ali pričekajmo

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da prati situaciju u vezi s pet smrtno stradalih vojnika u samo nekoliko sedmica da su to, kako je rekao, stvari koje se događaju, ali i da će još malo pričekati dok još nešto kaže o tim slučajevima.

"Pratim to i znam to sve vrijeme. To su stvari koje se događaju, pogotovo u ovako psihološki uzdrmanom periodu, izolacije... Neki su uzdrmani, imaju dugove. Znam dosta o tim tragedijama, ali pričekaću još malo prije nego što još nešto kažem. Ne postoji veza između slučajeva, ali postoji socijalno-patološka povezanost", rekao je Milaanović.

Vojska je vojska i privlači pažnju, što, kako je rekao, "podiže obrve javnosti".

Misli da je Ministarstvo u objavljenom saopštenju sve dobro objasnilo.

"MORH je sistem, radi se o hiljadama ljudi. Za sad nema indikacija da ovo ima veze sa sistemom. Pričekajmo da istraga završi", rekao je Milanović.

O tome postoji li ikakva informacija koja bi ovo mogla da rasvijetli, Milanović kaže: "Ima, ali ne mogu o tome govoriti".

Milanović nije htio da komentariše ni slučajeva vojnika koji uzimaju narkotike, što su otkrila testiranja.

"Pričekajmo da istraga uđe u zreliju fazu, pričekajmo još koju sedmicu. Imam informacija, ali ne mogu ih javno reći", kazao je Milanović i dodao:

"Sramota je kad vojnici počine ratni zločin. Nije ovo sramota, to je sastavni dio života, devijacija života i to nosi posljedice. Onaj koji to radi snosiće posljedice", rekao je Milanović.