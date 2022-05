Milanović: Komšić mi je bio jaran dok nisam vidio da je lopov

VUKOVAR - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas prilikom posjete Vukovaru da će na samitu NATO-a staviti veto na ulazak Finske u alijansu dok ne budu rješena pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini.

"Kao đavao grešnu dušu progonit ću svakog zastupnika koji bude bio za", kazao je on u svom stilu.

Na pitanje kako to misli ostvariti, s obzirom na to da nema podršku Vlade, odgovorio je: "Mi imamo jednu stranu koja je izdajnička, ljudi s privatnim motivima plus što me mrze. To će morati objasniti javnosti. To će biti pritisak na Hrvatsku, ovi su kupljeni".

"Imamo izdajničku vladu, izdaju Hrvate u BiH... A taj narod tamo traži jako malo, samo osnove, državu gdje se poštuju nacionalna prava", rekao je Milanović.

Kazao je da se u BiH očekuje da se ignoriše činjenica da postoje Hrvati, Srbi i Bošnjaci, "pa da Bošnjaci mogu preglasati Hrvate".

"Za ovo smo se pripremali, potopit ćemo ih intelektualno, mene neće slomiti. Igraju na izdajničku vladu. Ja ne želim biti simpatičan u Briselu, nije me briga, to su tamo totalni bezveznjaci", rekao je Milanović.

Spomenuo je i da je principijelno na strani mađarskog premijera Viktora Orbana, ali ne i politički.

"Pogledajte koliko je puta diplomacija bila suzdržana, ili su uložili veto kad su bili napadi na Orbana. Ja se ne slažem s Orbanom, ali to je iživljavanje. Tu sam principijelno na strani Orbana, ne politički. A ove naše šmizle su svaki put bile na strani Orbana, bili su suzdržani, a sad rade protiv Hrvata. Sad će mene sitni kukolj nazivati šovinistom i ekstremistom. Hrvati znaju tko sam ja. Ja se ne natječem za poziciju u Bruxellesu, ja sam to mogao 2014. Imao sam ponudu na stolu, nisam to napravio, bilo mi je neugodno otići na plaću od 20.000 eura", rekao je Milanović.

Komentarisao je i odnos sa članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem.

"Ja sam, kao što je rekao Udbašenković (Andrej Plenković, hrvatski premijer), Komšićev jaran. Ja sam to bio, ljudima pristupam naivno. Kad sam vidio da je džepar i lopov, doviđenja", kazao je hrvatski predsjednik.

