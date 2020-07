Milanović: Ljudi će poludjeti od korone

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je da treba prihvatiti da se s virusom korona mora živjeti, jer će ljudi poludjeti od informacija koje nisu sasvim razumljive.

"Gledajući neke američke i zapadne kanale, mislim da stvar mentalno izmiče kontroli i da će ljudi poludjeti na kraju, s obzirom na to koliko ih šopaju i ubijaju u pojam s informacijama koje ne razumiju ni oni koji ih plasiraju, a kamoli voditelji i publika", izjavio je Milanović.

On smatra da je sve ovo postalo jedna vrsta mrtve trke čija će studija ili istraživanje biti prvo plasirano, što nema smisla, prenijeli su hrvatski mediji.

"S ovim ćemo morati živjeti i što prije to prihvatimo kao neku vrstu normalnosti, to bolje. Recimo, ne kao neku veliku bolest, nego kao karijes. To se izliječi", rekao je Milanović.