Milanović: Mlataranje zastavama je nezdravo

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da se cijelog života bori protiv antisrpskog raspoloženja i da je cijelu političku karijeru posvetio borbi za "zaštitu slabijih", te dodao da nije od onih koji Hrvate u Srbiji poziva da "mlataraju" hrvatskm zastavama jer je to "nezdravo".

Milanović je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim kolegom Milom Ðukanovićem, upitan da komentariše izjavu predsjednika SNV i SDS S Milorada Pupovca, da se iz Crne Gore u Hrvatsku proširilo antisrpsko raspoloženje.

Milanović je rekao da ne zna šta je Pupovac tačno rekao.

"Ako nekomentarišem, reći će da ga potcjenjujem, a ako krenem da komentarišem nešto što ne znam u zarez, zalutaću", rekao je Milanović u svom maniru i dodao:

"I sad se kaže da je iz Crne Gore uvezeno antisrpstvo, pa mi ga ovde iskorijenjujemo. Onaj ko to tako vidi, treba da se zapita zašto je to tako".

Ispričao je da je tokom leta bio "u nekoliko srpskih sela, gdje su ga dočekali sa hrvatskim zastavama", pa ih je pitao da li im je to neko rekao da tako urade.

"Nemojte me dočekati sa srpskim zastavama, ali nepotrebne su i hrvatske. Oni to tako žele. Tako ja ne pozivam Hrvate u Srbiji ili Vojvodini da mlataraju hrvatskim zastavama, jer to je nezdravo", rekao je Milanović.

Dodao je i da su u prošlosti problemi počeli zbog "isticanja beogradske zastave tamo gdje su Srbi bili manjina.