Milanović: Mora se proglasiti katastrofa i reći ko je glavni

ZAGREB - Mora se proglasiti katastrofa i reći ko je glavni, izjavio je danas predsjednik Hrvatske Zoran Milanović povodom zemljotresa koji su pogodili Hrvatsku i upućivanja pomoći pogođenim područjima.

Za zagrebačku televiziju N1 on je rekao da ne zna zašto nije proglašena katastrofa i da su to pravno jako važne stvari, jer se ne zna ko ima ček u ruci.

"Mora se proglasiti stanje da bi se iz tog stanja mogli izvlačiti zaključci. Mora se proglasiti katastrofa i reći ko je tu glavni", istakao je Milanović.

Na pitanje zna li on kao predsjednik države ko je u ovom trenutku odgovoran, Milanović je rekao da je, dok se službeno ne proglasi, ta osoba premijer.

"Proglasite katastrofu i dajte nekome ček. Netko treba da potpisuje ček", naglasio je Milanović, dodavši da je u vrijeme migrantske krize 2015. godine tokom njegovog premijerskog mandata ta osoba bio tadašnji ministar unutrašnih poslova Ranko Ostojić.

Prema njegovim riječima Petrinja je za sada dobila 15 miliona evra, a šteta je neuporedivo veća.

"Dobićemo dosta novca iz Evropske unije, sigurno... a ovih 100 miliona kuna u tom moru novca samo je jedan molekul", naglasio je Milanović.

Govoreći o saradnji sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, Milanović je rekao da je od početka korektan prema vladi, ali da ga je neko nazvao instigatorom terorizma.

"Ja te nazovem, ponudim ti podršku, a opet… Vidiš da je to jedan očaj jednog čoveka, koji je onda ubio i sebe, tamo su mogli poginuti i ljudi koji su prolazili… I nakon toga je Andrej rekao da je to krenulo od mene 2007", istakao je Milanović i dodao da se 20 godina bori za prava slabijih, bili to Srbi u Hrvatskoj, bili to Hrvati u BiH.

"Sve ovo drugo, kad je ekonomija u pitanju, bio sam korektan prema vladi. Čuo sam se s premijerom jutros, on je mene zvao pre par dana", naveo je hrvatski predsednik.

Što se tiče vakcinacije protiv korona virusa, on je rekao da pokušava da motiviše ljude da se vakcinišu, možda i preagresivno.

"Ne želiš da se vakcinišeš, nemoj se vakcinisati, ali faličan je argument - ko meni može da zabrani vakcinisanje. Može ti uskratiti neka druga prava", naveo je Milanović.

On je uporedio to sa mobilizacijom ljudi, koje država ima pravo da uradi u slučaju vanrednih okolnosti.