Milanović: Na samitu NATO-a se pričalo o dronu, neki nisu ni znali za to

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović učestvovao je na vanrednom sastanku šefova država i vlada NATO-a u Briselu.

"Spominjala se regija, Bosna i Hercegovina kao zemlja koja je navodno ugrožena, Moldavija, Gruzija, ali nisu se spominjali Srbija i KiM", započeo je predsjednik Milanović.

"Dakle, Srbija je zemlja koja nije istočno krilo, koja je zapravo u srednjoj Evropi. Imaju izbore za nekoliko dana i imam dojam da je već dugo u krizi identiteta i da teško shvataju da su oni Rusiji ipak tek fusnota", nastavio je.

"Srbija je u NATO-u partner, isto kao i BiH. Mora imati jasnu zapadnu perspektivu, važno je da joj se jasno u ovoj situaciji ponudi, pa ako shvati, shvati, ako ne shvati, ne shvati", rekao je Milanović, a za KiM je dodao da još uvijek četiri članice nisu priznale KiM: "Predložio sam da KiM integrišemo, da to konačno postane jedna zaokružena država."

"Zasad nije predviđeno da idemo u Mađarsku"

Na pitanje novinara je li što rečeno detaljnije o BiH koja je zemlja pod ruskim pritiskom, kazao je:

"A šta, Srbija nije pod ruskim pritiskom? Ako želi taj pritisak, neka bude pod njim. A BiH se mora urediti unutar sebe, jer nema niti približno jedinstven glas o ovom pitanju."

Milanović je rekao da zasad nije predviđeno da hrvatski vojnici idu u Mađarsku.

"Načelno je odluka potpisana. Zasad nije predviđeno da idemo u Mađarsku", uzvratio je na pitanje gdje bi mogli hrvatski vojnici.

Potvrdio je da je riječ o 70 vojnika.

"Mađarska je prva trebala reagovati na dron"

Na sastanku je govorio i o padu drona na Zagreb, a otkrio je da neki od službenika nisu ni znali za taj događaj, piše Index.

"Neki nisu znali, vidjelo se iz pogleda. Nije to ples sa zvijezdama, ovo je malo drukčije", rekao je Milanović. Ponovio je da se konačno treba objaviti nalaz Centra Ivan Vučetić o padu drona.

"Očekujem da se to konačno objavi. DORH se očitovao da nekoga zaštiti. A smatram da ovo nije predmet koji treba voditi DORH, nego poseban organ. Ovo ne može završiti nikakvom optužnicom", rekao je Milanović.

"Poruka je bila da se to dogodilo i da je letio sat vremena iznad NATO teritorija i pao. Bez da u ikoga upiremo prstom. Razgovarao sam i s premijerom Orbanom. Dogodilo se i nadamo se da više neće. Ali to nije stvar NATO-a, na to je trebala reagovati prva država, a to je Mađarska. Drugi put se valjda neće dogoditi. Mislim da su sada ekstra oprezni, da pušu i na hladno", dodao je.