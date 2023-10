Milanović: Ne moram da trpim baš svakakve poteze izraelske vlade

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ponovo je danas komentarisao situaciju na Bliskom istoku i poručio da više neće da ćuti, jer Hrvatska nije proganjala Jevreje u Drugom svetsom ratu da bi, kako je rekao, sada morao da trpi baš svakakve, ali baš svakakve poteze izraelske vlade bez ikakve odgovornosti.

Istakao je da Hrvatska nema komplekse, iako je, kako kaže, hrvatski narod bio maltretiran za sve.

"Mi nismo potomci nacista, mi smo potomci uglavnom antifašista. Komleksa nemam, ako ih Nijemci ili Austrijanci imaju, neka ih liječe, neka vješaju tuđe zastave, mi nećemo. Mi imamo dovoljno obraza i smamopoštovanja da znamo gdje smo i da razlikujemo dobro od ne dobra, trenutno se tamo događa ne dobro. I to sam prvi u Evropi nakon irskog premijera upozorio, Nemojte se zezati jer ovo što radite nećete dobiti moju podršku i neću više da ćutim", rekao je Milanović.

Neće, dodao je, ni galamiti svaki dan kao neki izraelski ambasador u Zagrebu za kojeg je reako da mu je "najnormalnije da kao militantni agitator tu lupeta i proziva hrvatskog predsjednika usred Zagreba, a da naša bijeda od Vlade ne reaguje".

"I to smo doživeli”, primetio je Milanović i dodao:

"Čekamo da nam veliki dedramatizator objasni što su to napravili”.

Na pitanja smatra li da je glasanje “protiv” bezbjednosnog rizika, Milanović kaže da "to, zaad, ne vidi".

"Vjerujem da se to neće dogoditi jer postoje druge mete. Hrvatska je srećom nebitna, nama je bitna. Nije toliko vidljiva, ovo je prije svega, kao i posljednjih 5-6 godina, lični trip i lična slagalica jednog čovjeka....", rekao je Milanović novinarima nakon promocije novih oficira Oružanih snaga i dodeli prvih oficirskih činova.

Prema njegovim riječima, suština priče da je u Savjetu bezbednosti UN trebalo ostati uzdržan u pogledu Rezolucije o situaciji na Bliskom istoku.

On kaže da je njemu bilo tu nekoliko neobjašnjivih situacija, a kao primjer je naveo "zašto je Austrija glasala za to".

"Češka ministarka kaže da treba izaći iz UN… Pa izađi, ko ti brani, ko te drži. Nije UN idealna organizacija. Hrvatskoj je UN bio i odbar i loš. Da nije UNPROFOR-a, ipak je on omogućio hrvatskoj primirje, konsolidaciju, izgradnju hrvatske vojske i pobjedu, to ne možemo negirati, to je važna stvar”, rekao je Milanović, prenijela je zagrebačka N1 tv..

Istakao je da postoji nešto što se zove čast, zdrav, razum, reputacija i s tim se, kaže, ne treba igrati.

"Ja sam poslednjih 30, barem 20 godina, kao političar vrlo elegantno stajao izvan tog bureta ludila na Bliskom istoku gdje nema dobrih. Nisam se nikad zalagao za palestinsku državu mada nisam nikome s više od dva razreda osnovne škole, autoškolom nitii svojim sinovima mogao da objasnim zašto palestinstku džavu nisu priznali. Ali pusti to", zaključio je Milanović, prenosi Tanjug.

