Milanović: Neću moći razdragano da šetam Baščaršijom, ali preživjet ću

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da ne može da bude prijatelj sa svakim i da, ako sa nekim, a to je unitaristička klika iz Sarajeva, koji se predstavljaju za domoljube, treba biti u sukobu, on će, kaže, biti u sukobu sa njima.

Zbog toga, dodao je, neće moći razdragano da šeta Baščaršijom, ali će, ističe, preživjeti bez toga.

Istakao je da ne može detaljnije govoriti o detaljima i razlozima.

"Sigurnosni razlozi su ozbiljna stvar. To je to. Što ste pročitali u saopćenju, to je to, o tome se ne govori", dodao je.

Milanović je rekao da će ipak opet doći u BiH.

"Neka se nose, mene nikakvi moralni bukači neće spriječiti. Odluka o ne odlasku u BiH je bila moja", istaknuo je.

Milanović je branio Milorada Dodika i Dragana Čovića kazavši da su oni samo htjeli anulirati odluku visokog predstavnika u Parlamentu BiH, kojeg je predsjednik Hrvatske danas nazvao kolonijalcem u BiH, te dodao kako su neki mediji izmislili cijelu priču o tome da su lideri SNSD-a i HDZ-a htjeli ukinuti zakon o zabrani negiranja genocida!?

On je kazao da Milorad Dodik iprovocira, zato što mu gaze po prstima cijelo vrijeme.

"Razumijem ga, ne podstičem to ponašanje, kažem mu: ''Daj, iskuliraj se''", rekao je Milanović nakon prisustva na obilježavanju godišnjice od osnivanja Hrvatske vojne akademije "Dr Franjo Tuđman" u Zagrebu.

Na pitanje da li misli da hrvatskom narodu u BiH pomažu njegove izjave, Milanović je rekao da pomažu i da bi inače bili izloženi stihiji.

“Vlada ignoriše svoj posao i ono što im je na raspolaganju, a to su sve diplomatske mjere za zaštitu državnih interesa, a to je hrvatski narod u BiH”, rekao je Milanović.

Istakao je da BiH bez Hrvata ne postoji.

"Najmalobrojniji su, ali oni su jezičac na vagi za opstanak države. Ako me nakon svega toga šačica unitarističkih bukača, moralnih kamatara ne voli, onda super”, rekao je Milanović.

Smatra da premijer Andrej Plenković nije pogriješio što je otišao u Sarajevo, ali je pogriješio, kaže, što nije iskoristio instrument koji Hrvatska ima u Briselu, a to je, ističe, blokada.

Upitan o susretu s premijerom Andrejem Plenkovićem ranije danas u Hrvatskoj narodnoj banci, Milanović je rekao da su se sreli ali da “on nije progovorio ni riječ”, prenijela je zagrebačka N1 TV.