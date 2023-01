Milanović: Nisam znao da smo u ratu s Rusijom

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović posjetio je danas kompaniju AD Plastik, odakle se obratio javnosti. Milanović je rekao da je to uspješna firma koja posluje u nekoliko zemalja, ali i u Rusiji, gdje im je oduzeta imovina, i da "je to danas normalno".

"To govorim jer je to tako, a ne zato što uzimam stranu, i to vrijedi za inače", rekao je on.

Što se tiče slanja zapadnih tenkova u Ukrajinu, kaže kako će to produžiti rat.

"Ako se Amerika i Rusija ne dogovore, a to nije na vidiku, rat se neće zaustaviti. Nekako se nadam da traju nekakvi razgovori, ili ćemo lagano prema trećem svjetskom ratu za koji neki misle da je već počeo, ali ja sam malo suzdržan. Što se tiče tenkova, i ruski i američki gore isto", rekao je Milanović, prenosi N1.

"Vojno Hrvatska nikako ne treba pomagati. Želite li da uđemo u rat? Ja sam citirao ukrajinskog ministra koji je rekao da je to proxy rat. Ja sam samo ponovio njegove vijesti. I onda smo slušali kako me hvali Lavrov, međutim nakon nekoliko dana njemačka ministrica vanjskih poslova kaže da moramo biti jedinstveni jer, citiram, mi smo u ratu s Rusijom. Ja to nisam znao. Možda je Njemačka u ratu s Rusijom opet, ali sretno im, možda prođu bolje nego prije 70-ak godina", rekao je on.

"I sada očekujem da ju pohvale naša piskarala iz handžar medije ili da joj Lavrov dodijeli orden i da je zaprosi, a da im Radman bude kum. Sad smo od Zelenih, koji su bili pacifistička stranka i antiamerička, i antiruska, čuli da smo i mi u ratu. Mi nismo u ratu, Rusija i Amerika su u ratu, ali Njemačka nije i neće ih se ništa pitati, a možda i bolje jer smo vidjeli što su radili s rezolucijom o BiH", rekao je.

"Možda ti tenkovi izgore, možda dođu do Krima, ali bez Hrvatske. Ja ću to uvijek zagovarati. Oni koji se žele svidjeti nekome u Briselu možda će to zagovarati, ali ja neću", dodao je Milanović.

Na pitanje novinara o tome kako živi i kako je politika uticala na njega, odgovorio je: "Loše, pređeš 50-u pa shvatiš da više ne možeš trčati nakon radnog dana, drugačije se živi. Više se sjedi i jede, ali to je tako."

"Ako smo u ratu s Rusijom onda hajmo vidjeti što nam je činiti, i onda nećemo pitati Njemačku za mišljenje. Šolc je bio nešto blaži, ali oni neka se dogovore onda tko je tamo kancelar. Ja sam dugo u politici i naša zemlja je prošla kroz svašta, ali ovakvo ludilo još nisam vidio", zaključio je hrvatski predsjednik.