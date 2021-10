Milanović: Obuzdaj jarana, Plenković: Kad je jugo, nije dobro donositi odluke

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u četvrtak premijeru Andreju Plenkoviću da "obuzda svog jarana", pritom misleći na ministra odbrane Marija Banožića zbog njegove odluke o penzionisanju komandanta Počasno zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula.

Milanović je u Baćinu konstatovao da je premijer Plenković ministrov "politički skrbnik" i da zbog prijevremenog penzionisanja Burčula nema sukob s Banožićem, ali i poručio kako vojsci garantuje da će biti zaštićena od "zuluma i šikaniranja".

"Pustite ministra. To je nemoralna, teška zloupotreba zakonske ovlasti na koju mogu uzvratiti puno većim kalibrom. Kamo to vodi? Obuzdaj, skrbniče, svog jarana, to je čovjek koji nema nikakvu političku autonomiju i to je stvar premijera koji sve zna i to je dokazivo", rekao je predsjednik nakon obilježavanja stradanja civila u Baćinu.

Pritom je podsjetio na državnog sekretara u Vladi koji je aktivni general, istakavši kako je već trebalo da bude penzionisan, ali nije jer mu ga je žao i jer čeka Plenkovića, ne Banožića kojeg je nazvao "političkim beskućnikom".

"To da se riješi odmah, da ne bih ja morao rješavati. To sam upozoravao Plenkovića jer Banožić i tako ni o čemu ne odlučuje", rekao je Milanović.

Dodao je i da aktivni vojnik ne može biti član političke vlade i naveo kako je zadnji ministar vojnik bio general Miljavac u vrijeme Domovinskog rata.

Vrativši se na penzionisanje, ocijenio je kako je riječ o "ružnoj vrsti manipulacije i obračuna preko leđa jednog uzornog oficira".

"Mene je to iznenadilo", rekao Milanović, a na pitanje koji je motiv, odgovorio je - lična osveta.

Plenković odgovorio Milanoviću: Kad je jugo, nije dobro donositi velike odluke

Plenković, koji se trenutno nalazi u Briselu, gdje se obratio javnosti, komentarisao je Milanovićevu prijetnju i sukob s Banožićem.

"Rekao sam dečkima ujutro kada sam vodio sina u školu i kćer u vrtić da mi se čini da je jugo u Zagrebu. Kažu stari Dubrovčani da tada nije dobro donositi odluke i vijećati. U zadnjih godinu i pol dana ja osobno niti jedan jedini put nisam sudjelovao niti sugerirao časnika ili zapovjednika Hrvatske vojske na bilo kojoj razini.

Ova tirada koju smo valjda čuli zbog juga, ta nakupina teških optužbi i insinuacija je besprizorna, neprimjerena, bezobrazna...

Ako kani ići u velike sukobe i prijetnje, to ćemo otresti kao ono i neki dan s revera. Da je imao pitanje koje mu je bitno, postoji telefon, nazove se i kaže - dobro jutro, dobra večer i pita. Takvog kontakta nije bilo. Sve drugo neka razgovara s ministrom", rekao je Plenković.

