Milanović: Orban nije opasnost za Hrvatsku

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentarisao je danas izjavu premijera Viktora Orbana o navodnim teritorijalnim pretenzijama prema Hrvatskoj i poručio da šef mađarske vlade "nije opasnost za Hrvatsku", već se bori za svoju državu.

“Njegove sitne opsesije s obalom i ''velikom Mađarskom'' je dio njegovog repertorara, on nije opasnost za Hrvatsku”, rekao je Milanović.

On je na otvaranju poslovnog sajma u Zagrebu rekao da HDZ-ovci u Evropskom parlamentu uvek glasaju za Orbana, a sada ga napadaju, što ocijenio neljudskim ponašanjem.

"Orban se bori za svoju državu, za energetsku nezavisnost i to je to. On je izabran zbog toga, da se bori za svoju zemlju. HDZ to ne želi da prizna, zbog par karijerista se ponašaju drugačije. Karijeristi koji gledaju da se nikome ne zamjere”, rekao je Milanović novinarima.

Naveo je i da je “Hrvatska talac karijernih projekcija nekolicine”.

Komentarisao je i EU fondove i nazvao ih je milostinjom.

"EU fondovi nisu perspektiva za Hrvatsku, to je milostinja. Kakvi smo u korišćenju EU fondova? Loši", rekao je Milanović.

Ponovio je da će od ambasadora tražiti da blokira ukazak Finske u NATO i da će se, kako je poručio, "svim civilizovanim i političkim sredstvima boriti za ono što smatra važnim", prenijeli su hrvatski mediji.

Govoreći o stanju u u BiH i najavljenu ponovnu kandidaturu Željka Komšića za člana Predsjedništva, Milanović je upitao "može li neko da zamisli veću uvredu od toga".

Poručio je da Komšić ne može da bude predstavnik onih koji ga nisu birali.

Kaže da bi se Franjo Tuđman danas stidio jer je on “tvrdoglavo branio interese Hrvatske u BiH”.