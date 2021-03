Milanović: Plenković je ružan, Pupovac prljav, Jandroković zao

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u Rijeci je bio na otvaranju Dječje kuće u bivšem kompleksu Rikard Benčić, a nakon otvoaranja odgovarao je na pitanja o izboru predsjednika Vrhovnog suda.

"Da, čuo sam. Moj Ured je predložio. Nije protuustavno, štogod govorio Šeks i njegovi kumovi", rekao je o izjavi Andreja Plenkovića o Zlati Đurđević, piše "24sata.hr".

"Moj predstojnik ureda je sastavio dopis DSV-u pa su oni odlučili raspisati javni poziv i to su i napravili. Te sekunde su krenuli u divljačku difamacije te osobe. Prvo Malenica, pa Bošnjaković... Od tog trenutka kreće pljuvanje i provlačenje po blatu Zlate Đurđević", rekao je.

"Svatko od tih likova ima jednu karakteristiku, prvi, Plenković je ružan. Ne mislim fizički. Ovo je takva seljačka i divljačka uvreda jedne žene koja nije napravila ništa", rekao je Milanović.

On se tu nije zaustavio već je dodao da je u toj situaciji "Milorad Pupovac prljav".

"Gdje su Sanje Sarnavke i žene SDP-a u ovom trenutku? Zadnji je koji smije govoriti da je ona padobranka. Što je učinila protivno zakonu? Gospođa Đurđević, ako ne odustane, a neće, a sve rade da odustane i zato je vrijeđaju. Sarnavka, gdje smo? Nitko se na to nije osvrnuo. To nije narikača, to je seljačka uvreda, to je srozavanje dostojanstva jedne ustanove", rekao je predsjednik Hrvatske i dodao da se ne tumači Biblija, već da se govori o aktima koje su pisali živi, zdravi i aktivni ljudi.

"Gospođa Đurđević je rekla da će se javiti na javni poziv, ukoliko ga bude. Čak i tu Plenković laže. Ona se usudila prihvatiti kad sam je kandidirao, nije pitala HDZ", kazao je Milanović.

Dodao je da je Gordan Jandroković zao koji se danas "autao".

"On je danas rekao da je protiv Đurđević. Taj trenutak smo čekali, da netko od njih kaže kako je protiv nje. Predsjednik Sabora, gospodin Jandroković je lažov. Koja je sljedeća gadarija koju ćete napraviti, gospodine predsjedniče Sabora", pita se Milanović.