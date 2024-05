Milanović: Pod kamuflažom vozim bicikl po Zagrebu i maltretiram gradonačelnika

ZAGREB – Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, je na svečanoj sjednici Skupštine Zagreba izazvao salve smjeha kada je ispričao kako se kamufliran vozi biciklom po Zagrebu i "maltretira" gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

“Bog je izmislio čovjeka, a čovjek je izmislio bicikl. Onda sjednem na bicikl i pod krinkom se vozim po Zagrebu i gledam stvari koje vidim cijeli život i koje me smetaju. I onda vrlo često, ne baš stalno maltretiram i mobingiram gradonačelnika, kažem – ovo ti ne valja, moraš ovako, moraš onako, tu ti je sve puno smeća, ovo se raspada, ovdje će nekoga pogaziti. I to ću nastaviti raditi. To nije trgovina utjecajem jer ništa ne tražimo, samo upozoravamo na ono što gradonačelnik, kao ni premijer ne vidiš sve stvari. Bitno je da je namjera dobra, rekao je", prenosi Index.

Spomenuo je i šaranje grafita po tuđim fasadama, koje je nazvao "poluendemskom i sociopatološkom devijacijom".

"Šarati po nečijoj fasadi, a posebno obnovljenoj je vrlo ozbiljan delikt. Ako se na to ne reagira, onda se to tolerira i poruka je navalite", dodao je pa nastavio:

"Svaki dan kad se vozim automobilom na standardnim rutama gledam da vidim kad će se novoobnovljena fasada, za koju su građani koji zarađuju prosječnu plaću izdvojili značajna sredstva, išarati. Netko se potpisao, napisao psovku ili Ivica plus Marica, to se događa u Zagrebu non stop", poručio je.

Osvrnuo se i na prosječnu platu u Zagrebu koja iznosi 1.600 evra, ali i da je prima tek 25 posto ljudi. Poručio je gradskoj vlasti da se bori za ono što može ostvariti i da budu otporni na ono što njihov prethodnik nije bio.

"Bez obzira na poslovicu ‘o mrtvima samo najbolje’, naslijedili ste groznu situaciju, uspjeli ste grad fiskalno konsolidirati, novcem se raspolaže bolje i pametnije, vrlo suzdržano. I to u određenim poslovnim krugovima, jer ljudi pričaju, izaziva iritaciju. Ostanite takvi, alternativa je lošija od toga", rekao je Milanović i dodao da želi da nastave s radom i težim putem. "Jer to je kroz povijest bio hrvatski put. Isplati se i ljudski je dobar", zaključio je.

