Milanović: Poslijeratna obnova je naša sramota

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji danas boravi na zemljotresom pogođenom području, ponovo je kritikovao poslijeratnu obnovu ovog područja.

"To nije bilo ratno profiterstvo, to je bilo ratno kokošarenje, potkradanje. Koga ćete optužiti nakon 20 godina? To je naprosto jedna od naših sramota", rekao je Milanović.

Istakao je da se tačno zna ko je obnavljao.

"Kuće su uglavnom obnavljane u programu, u sistemu koje je organizovalo Ministarstvo obrane. Većina tih izvođača nisu u strankama i nisu stranački ljudi", dodao je i naglasio kako to nije HDZ-ova greška.

O firmi Pleter, koja od danas kuva obroke za stanovništvo razrušenih gradova i sela je rekao da su "zaštićeni kao lički medvjed".

"Ja ne znam kakav doprinos daje Pleter, ali bio bi sretniji da za taj novac to mogu napraviti lokalni ugostitelji. Pleter je zaštićen kao lički medvjed. Oni nisu vojnici, to je firma izvučena iz MORH-a da ljudi ne bi dobili otkaz. Pleter ne radi besplatno", rekao je.

Dodao je da je to mala firma koja je do sada imala dobit.

Proteklih dana su na društvenim mrežama objavljeni brojni komentari o obrocima firme Pleter na zemljotresom pogođenom području Hrvatske, koja je od danas preuzela taj posao od volontera kuvara.

Današnji topli obrok Pletea su flekice sa kupusom i parče pohovane piletine, piše hrvatski portal Index.

Problem mnogi vide u tome što ova firma, osim što je državna, naplaćuje topli obrok, a cijena će se kretati, kako je najavljeno, između 20 i 30 kuna.

Za razliku od obroka koje su pripremali kuvari volonteri, koji je bio raznovrstan, a imao je i dezert, obroci firme Pleter imaju samo glavno jelo.

U poneđeljak je to bio vinogradarski gulaš, a juče pasulj.