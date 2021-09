Milanović: Poziv Đukanoviću je poruka Beogradu

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da Hrvatska podržava Crnu Goru i da je posjeta njegovog crnogorskog kolege i poruka Beogradu, a Milo Ðukanović da je zvanična Podgorica radila na pitanju autokefalnosti CPC, ali da je, kako je rekao, to dug proces za koji je potrebno vrijeme.

Ðukanović je danas doputovao u dvodnevnu službenu posjetu Zagrebu i Brionima, koja je uslijedila samo desetak dana nakon nemira na Cetinju, kada su njegove pristalice protestovale protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog SPC Joanikija.

Nakon razgovora sa svojim domaćinom, uslijedilo je zajedničko obraćanje medijima.

Milanović je potvrdio da je poziv Ðukanoviću da dođe u Zagreb uslijedio, kako je naveo, nakon "ovih čudnih i nezgodnih događaja na Cetinju zadnjih dana".

Dodao je da je do posjete svakako trebalo da dođe, ali da su je ovi događaji u Crnoj Gori ubrzali.

"Htjeli smo dati podršku otvorenoj Crnoj Gori, većinu toga smo razjasnili. Crna Gora je 1997. godine mene navela da se zapitam, možda je to drugačija država.

To je bilo kada je demonstrante na Tuzi, kod Podgorice, gdje žive Albanci, kada je svjetina išla fizički da se obračuna, zaustavila ih je policija", ispričao je Milanović.

Rekao je da je to bio prvi put na prostorima, kako je naveo, "divljački turbulentne Jugoslavije, da je u tim krajevima policija stala u zaštitu nacionalne manjine koja je bila tretirana kao neprijatelj".

Od tada je, kaže, Crna Gora drugačija, kandidat za članstvo u EU i otvorila je svoje posljednje poglavlje.

Milanović je danas označio Srbiju "problematičnom", komentarišući nedavnu posjetu kancelarke Angele Merkel Beogradu, a osvrnuo se i na nekadašnju izjavu pokojnog patrijarha Irineja o ugroženosti Srba u Crnoj Gori.

"Idu da posjećuju onoga ko je problematičan", rekao je Milanović odgovarajući na novinarska pitanja na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim kolegom Milom Ðukanovićem.

A o izjavi pokojnog patrijarha Irineja, Milanović je rekao:

"Ona izjava da su prava Srba u Crnoj Gori ugrožena više nego u Pavelićevoj Hrvatskoj... nakon toga može jedino šaka da poleti, ni Slobodan Milošević nije prelazio tu granicu, njegov govor bio je više komitetski, da ne kažem sokratovski", rekao je Milanović.

Povodom već tada sve češćih napada na Mitropoliju crnogorsko-primorsku SPC u Crnoj Gori, pokojni patrijarh Irinej je u junu 2018. proučio da je položaj Crkve u ovoj državi "gori nego u vrijeme osmanske okupacije, a da je status Srba kao u doba ozloglašene fašističke tvorevine Nezavisne Države Hrvatske".

Irinej je to rekao komentarišući tada česte negativne poruke crnogorskih zvaničnika upućene Mitropoliji crnogorsko-primorskoj i prijetnje da bi Crkvi mogla biti oduzeta imovina, što je za patrijarha bilo nezamislivo u 21. vijeku.

"Čitajući nešto o tom pitanju i problemu, uviđam da je to nezamislivo u našem vremenu. Da su to radili Turci ili ustaše u svoje vreme, to bi se moglo razumeti i shvatiti. Ali da se to radi u vremenu mira i slobode, u vremenu kada vladaju principi zakona i zakonitosti, to je apsolutno neprihvatljivo, ne samo za Evropu nego i za Aziju", kazao je patrijarh tada Irinej i poručio da će SPC i on stati u odbranu Mitropolije.

Ðukanović je rekao da je fokus razgovora s Milanovićem bio na evropskim integracijama, evropskoj budućnosti i podjednako stabilnosti Balkana.

"Zbog toga nas pogađa deficit pažnje iz Evrope na zbivanja u Crnoj Gori", rekao je Ðukanović i u tom kontekstu istakao da "Rusija na prostoru zapadnog Balkana djeluje radi plasmana geopolitičkih interesa".

"Poruke koje dobijamo iz Moskve su da naše članstvu u NATO-u nije dobar geopolitički izbor...", rekao je, između ostalog, Ðukanović.

Na pitanje da li je poziv Ðukanoviću i poruka Beogradu, Milanović je odgovorio potvrdno, ne precizirajući detalje i ponovo se prisjetio nekih događaja iz prošlosti, označivši Berlin i Brisel "nepostojećim" kada je, kako je rekao, bila potrebna podrška Sarajevu, Zagrebu, Beogradu...

"Moja poruka je: bavite se samim sobom. Brisel da, ali u onoj mjeri u kojoj želite biti članica EU", rekao je Milanović.

Na pitanje zašto se Crna Gora do sada nije bavila pitanjem autokefalnosti CPC, Ðukanović je rekao:

"Bavili smo se pitanjima autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, to je proces koji traži vrijeme i mora se pažljivo voditi. Ima sporiju dinamiku nego što su politički procesi".

Najavljujući novi scenario za rješenje pitanja crnogorske crkve, Ðukanović je rekao i ovo:

"Želim samo da skrenem pažnju da to nisu pitanja koja se prelamaju preko koljena i ona obavezno završavaju u krvoproliću".