Milanović: Predsjednica nema karakter, sramoti nas

Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Zoran Milanović gostovao je u emisiji "Točka na tjedan" na televiziji "N1", gdje je izjavio da "Hrvatska trenutno ima predsjednicu bez karaktera i koja je sramoti".

"Predsjednik je dioničar jedne vrlo neopipljive, eluzivne kategorije, imaš autoritet i ugled ili ga nemaš. Ovo je za mene degradacija uloge, nazvao bih to cirkusom kad ne bih imao respekta za cirkus. Ovo je jedna loša rijaliti komedija i to treba dokinuti. Kad god je HDZ držao sve poluge u državi, Hrvatskoj nije bilo dobro", rekao je Milanović i dodao:

"Imamo predsjednicu bez karaktera, predsjednicu bez identiteta, predsjednicu koja nas sramoti".

On je potom objasnio zašto se kandidovao zašto želi da bude predsjednik Hrvatske.

"Želim biti, tu nisam da to rutinski odradim. Gledao sam, promatrao, shvatio da nitko od ljudi koje bih možda i ja podržao kao kandidate nije išao dovoljno rezolutno i odrješito. Ako je vaše mišljenje da je u Hrvatskoj normalno, da sve to skupa fercera, onda se može nastaviti na način kako se događalo zadnjih 5 godina. U Hrvatskoj je najveći problem što HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države i to je za Hrvatsku jako štetno i to vidim kao svoj poziv da to promijenim", rekao je Milanović.

Govoreći o premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću, Milanović kaže da on samo sebi pomaže.

"Ja pričam i odgovaram na pitanja, Plenkovića je HDZ-ova desnica dovela kao spasitelja. Ja sam rekao da je to fejk, da je taj čovjek tu došao da pomogne sebi. Ja sam prvi koji je to rekao, a sad to ponavlja i njegova unutarstranačka opozicija. Tu ću stati, neću se više baviti unutarstranačkim stvarima u HDZ-u. To je fejk", rekao je Milanović.

"Sjetite se samo komične komisije za utvrđivanje kulture srca i duha starog hrvatskog pozdrava, sjetite se šatora, na tome su ti cure i dečki klijali i tome su se klanjali i što bi rekli - sve se vraća, sve se plaća. Iz iskustva sam vidio što će se dogoditi Hrvatskoj nakon one politike tijekom dijeljenja funkcija u Europskoj komisiji. Sad nam neke od tih država neće zaboraviti što smo radili, kako smo rušili njihove kandidate, a naš cilj nije zbrinuti Plenkovića i Šuicu u Briselu, naš cilj je Šengen, a sad ćemo vidjeti kako će nam se to obiti o glavu", rekao je Milanović.

Komentarisao je i situaciju oko imovinske kartice Dubravke Šuice.

"Tko sve sad radi za SDP? Sindikati, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, sad vidim da i GONG radi za SDP. Što se tiče Šuice, ona je Plenkovićev projekt. On bi trebao tražiti od nje da objavi što ima i objasni kako je to stekla. Braniti to nekim GDPR-om sad je smiješno", rekao je Milanović.

