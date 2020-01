Milanović: Promjena Dejtonskog sporazuma nemoguća

ZAGREB - Novoizabrani predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da nije moguća promjena Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"To je nemoguće, takav ugovor se može porediti sa ugovorima o granici i ne mogu se otkazivati u normalnoj proceduri. Morali biste ponovo okupiti sve strane, a to je nemoguće", rekao je Milanović za Novu TV, govoreći o navodima medija da bi on i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan inicirali promjene Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Odgovarajući na pitanje da li su razgovori sa turskim predsjednikom bili kurtoazni ili su imali neke političke dogovore, Milanović je naveo da Turska ovdje ima interse, da će razgovarati i da je to sve.

"Nisu bili kurtoazni razgovori. Očito postoje turski interesi koji su meni potpuno jasni i očekivani", istakao je Milanović.

Hrvatski "Nacional" objavio je da je u telefonskom razgovoru Milanovića sa Erdoanom dan nakon izborne pobjede ponovo razmatrana potreba analize Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegov uticaj na aktuelne događaje u BiH.

Milanović je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj 5. januara izabran za predsjednika te zemlje.