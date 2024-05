Milanović: Protivustavan način na koji je Hrvatska kosponzorirala Rezoluciju o Srebrenici

ZAGREB – Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske smatra da je način na koji je ta zemlja kosponzorisala rezoluciju u Srebrenici protivustavan jer je proces odrađen njemu iza leđa.

“Nisam razgovarao ni s Dodikom ni s Plenkovićem. Ja sam samo vidio da je hrvatska diplomacija u Njujorku, da su kosponzorirali rezoluciju. Mogli su jednako tako sudjelovati u promociji kao izvorni autor inicijative o tome da se ne prizna holokaust. Drugim riječima, to su odluke koje se ne smiju po Ustavu donositi bez predsjednika Republike, to je protuustavno ponašanje, a Plenković to radi jer za njega još nema posljedica”, zaključio je predsjednik Hrevatske i dodao:

“Ovo vam govorim i zato što ste mi pitali za rezoluciju o Srebrenici, a HR je jedna od kosponzora. To je ozbiljna tema za još ozbiljniji razgovor i sastanak. Pisao sam Plenkoviću danas, on će to vjerojatno poreći i neće odgovoriti”.

Milanović je dodao da se isto odnosi na priznanja država.

“Ne znam točno tko je priznao Kosovo, svi mi u Hrvatskoj smo bili za to, ali Vlada ne bi smjela biti jedina koja priznaje državu. Plenković sustavno, jer može, jer ima tanku većinu u Saboru, na silu interpretira Ustav i krši ga”, rekao je on.

Poručio je da je vrijeme da se u BiH počne normalno živjeti. Po njemu, otcjepljenje Republike Srpske od BiH nije moguće, “jer je Beograd protiv toga”, prenosi Večernji.hr.

